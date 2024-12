Moradora de Ponte Nova é premiada com R$ 1 milhão pela Nota Fiscal Mineira

Uma compra de R$ 73,72 em um supermercado gerou, para uma moradora de Ponte Nova, na Região da Zona da Mata, o prêmio de R$ 1 milhão pelo último sorteio deste ano, que aconteceu na manhã desta segunda (23/12), do programa da Nota Fiscal Mineira – iniciativa que premia consumidores mineiros.

Além dela, três instituições de assistência social foram vinculadas ao prêmio: Associação dos Familiares e Usuários do Serviço de Saúde Mental, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, e Sociedade de São Vicente de Paulo - Conselho Central de Ponte Nova. O programa lançado ainda em agosto de 2024 distribuiu cerca de 14 mil prêmios para 10 mil consumidores e beneficiou 4 mil entidades de assistência social.





Em todos os meses, foram sorteados prêmios de R$ 50 e R$ 100 mil, além de valores menores, a partir de R$ 100. Para o grande prêmio de R$ 1 milhão, concorreram 9,4 milhões de bilhetes, gerados no período entre 5/8 e 13/12.

A secretária adjunta de Estado de Fazenda, Luciana Mundim, afirmou que houve um salto de mais de 1.000% de cadastros, saindo de pouco mais de 34 mil para 400 mil.



"Mais do que distribuir prêmios, a Nota Fiscal Mineira é um programa de educação fiscal, cujo objetivo é conscientizar as pessoas para a importância social dos tributos como viabilizadores das políticas públicas. Formar cidadãos mais conscientes também é um dever do Estado", comentou.



Como participar?





Para participar do programa, os consumidores devem baixar o aplicativo Nota Fiscal Mineira no celular para acompanhar os bilhetes gerados e as datas dos sorteios, e, depois, pedir para incluir o CPF na nota fiscal sempre que realizarem compras em Minas Gerais.

A cada compra entre R$ 0,01 e R$ 199, será gerado automaticamente um bilhete para concorrer aos prêmios.