Tempo em BH: capital terá chuva com rajadas de vento nesta quarta

A cidade de Belo Horizonte terá um dia de calorão com possibilidade de chuva a partir da tarde nesta quarta-feira (12).

Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva acompanhada de trovoadas isoladas e rajadas de vento.

A temperatura mínima registrada foi de 18°C e a máxima pode chegar a 32°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 35% à tarde.

Minas

No restante de Minas Gerais, o cenário é parecido. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma instabilidade atmosférica ganha força na Região Central do Brasil, causando chuvas típicas do verão nas regiões Sul, Oeste, Sudeste e Central.

Conforme a previsão, as temperaturas seguem elevadas em todas as regiões mineiras, sendo que o Norte de Minas pode bater os 37°C. A tendência é que essa instabilidade continue no estado nos próximos dias.

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Oeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Sudeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Região Metropolitana.

Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva e trovoadas isoladas também nas regiões Noroeste e Central.