BH: mulher grita ‘Ladrão!’ e homem é encontrado morto por linchamento

Um homem, de 50 anos, morreu por linchamento no bairro Aparecida, na Região Noroeste de Belo Horizonte, nessa quinta-feira (13/3). Segundo a Polícia Militar, as agressões começaram porque o homem tentou invadir uma casa. O corpo foi encontrado debaixo de um carro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito bateu na porta da residência de uma mulher, na Rua Primeiro de Julho, durante a manhã. A testemunha contou que o homem procurava a avó dela, dizendo que tinha interesse em alugar o imóvel, e então ela resolveu abrir a porta.

Nesse momento, de acordo com o B.O., o homem a empurrou e a agarrou pelos ombros, em um movimento de invadir a residência, e a testemunha começou a gritar “ladrão, ladrão”. Pessoas que estavam na rua abordaram o suspeito e o agrediram.

Outra testemunha informou que o homem era conhecido por cometer furtos na região. Já uma terceira testemunha relatou que, por volta de 11h, viu várias pessoas próximas ao local onde o corpo foi encontrado. Ela contou que viu um homem descer de um carro, dar chutes contra a vítima e dizer que “ladrão tem que morrer”, até que o suspeito se arrastou para debaixo do carro, onde foi encontrada morto.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e o médico de plantão confirmou a morte. O homem foi reconhecido pelo irmão, que recebeu uma ligação de um conhecido informando sobre as agressões.

A perícia constatou que o corpo tinha marcas de agressão em um dos braços e nas costas, além de um corte na cabeça, provavelmente efetuado por um facão. Mas nenhuma das lesões foi considerada grave o suficiente para provocar a morte.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal.