Mulher é indiciada por acidente que matou família em MG

Uma mulher foi indiciada pela Polícia Civil por homicídio culposo (sem intenção de matar) após se envolver em um acidente que resultou na morte de três pessoas de uma mesma família, próximo ao trevo de Serrania, no Sul de Minas Gerais.

“Após a análise das provas testemunhais e periciais, a polícia indiciou a condutora do veículo causador do acidente por triplo homicídio culposo, conforme o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)”, informou a instituição policial nesta quinta-feira (13/3).

O acidente aconteceu em 30 de junho de 2024, quando a mulher, que conduzia um carro, tentou ultrapassar um caminhão bitrem pela contramão, logo após o trevo de Serrania. A motorista colidiu com um veículo que vinha no sentido contrário. A colisão resultou na morte de um casal e causou lesões graves no filho deles, que morreu dias depois.

Segundo o delegado Márcio Bijalon, a prova pericial e o testemunho do motorista do caminhão que foi ultrapassado foram determinantes para entender a dinâmica do acidente e “imputar à condutora o delito de homicídio culposo, uma vez que, por imprudência, tentou ultrapassar o caminhão durante uma descida pela contramão, não conseguindo e causando o acidente que infelizmente ceifou a vida de um casal e seu filho.”

