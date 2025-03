Homem que matou ex-sogra em Minas é preso após ficar foragido por 19 anos

Um homem que estava foragido há 19 anos foi preso em Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (13/3). O suspeito é acusado de assassinar a ex-sogra, e tentar matar a ex-companheira e a ex-cunhada, a facadas, em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Os crimes aconteceram em 19 de maio de 2006.

Luciano Silva Rodrigues, de 46 anos, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais, com o apoio da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A operação foi comandada pela Delegacia da Polícia Civil de Araçuaí, que contou ainda com a colaboração do 15º Departamento de Polícia Civil de Teófilo Otoni (Vale do Mucuri) e da Delegacia Regional de Pedra Azul (Vale do Jequitinhonha).

Após a prisão, o homem deve ser encaminhado para a cadeia pública de Araçuaí, onde ficará à disposição da Justiça. Ele estava foragido desde a época do crime e foi localizado na cidade do litoral fluminense após trabalho de Inteligência da Polícia Civil mineira.

Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público, na madrugada do dia 9 de maio de 2006, armado com uma faca, ele foi até à casa da família sua ex-companheira, Giórgia Marielle Rodrigues de Aguiar enquanto as pessoas da residência estavam dormindo.

Segundo a representação do Ministério Público, o homem desferiu golpes de faca na ex-sogra, Venina de Cássia Rodrigues de Aguilar, na ex-companheira e na ex-cunhada, Giórgia de Cassia Rodrigues de Aguilar. As três vítimas foram atingidas no pescoço.

Conforme o relato do MP, após ser atingida no pescoço, Venina de Cássia morreu no local. Giórgia Marielle desmaiou e o autor pensou que estivesse morta. Ao acordar, ela ligou para a polícia e pediu socorro. A irmã dela, Giórgia de Cássia também fingiu que tinha morrido e escapou.

Ainda de acordo com a denúncia da Promotoria Pública, os crimes foram cometidos por “motivo torpe” e autor agiu por vingança, por não ter aceitado o fim do relacionamento com Giórgia Marielle.