MG: idoso preso deixava cachorros com fome para provocar canibalismo

Um homem de 63 anos foi detido nesta quinta-feira (13/3), pelo crime de maus-tratos a cachorros. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante o suspeito em Lagoa Dourada, na Região Central do estado. Fotos e vídeos denunciavam canibalismo entre os pets devido ao abandono do tutor, além de estado de inanição e fome.

Com os registros do delito em mãos, a PCMG deu início às investigações com o monitoramento do suspeito. Foram realizadas diligências e levantamento de imagens com uso de aeronaves não tripuladas da corporação.

Foram encontrados cachorros machucados, ariscos e exaustos. Uma carcaça em decomposição de um cão pequeno, similar aos que estavam no local, também foi achada.

A casa onde os animais vinham sendo maltratados era de total insalubridade, com extremo mau cheiro, ratos mortos, fezes de pets abandonados, muito lixo e sujeira acumulada.

Roberto Fernando Nóbrega Filho, delegado responsável pela investigação, disse que a cena do crime foi "impressionante" e impactou até policiais mais experientes.

A ONG Anjos de Luz, representada por seu presidente, veterinário e associados, auxiliou os policiais nos trabalhos no local e no resgate dos cachorros. Os animais resgatados ficaram sob os cuidados da organização, onde receberão tratamento adequado e, em seguida, serão disponibilizados para adoção.

“O sucesso da ação policial foi devido à denúncia feita, ao trabalho realizado pelos policiais e ao apoio técnico e profissional da ONG Anjos de Luz”, afirma o delegado.

