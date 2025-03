MG: motorista de aplicativo é suspeito de importunação sexual

Uma jovem de 19 anos procurou a Polícia Militar (PMMG) de Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (12/3), e relatou ter sido vítima de importunação sexual por parte de um motorista de aplicativo, de 36. O suspeito está foragido.

Após solicitar uma corrida, no valor de R$ 33, partindo de sua casa, no Bairro Atalaia, até o local onde trabalha, no Centro, ela percebeu que o motorista se masturbava com uma das mãos.

A vítima registrou a cena por meio de filmagens escondidas e apresentou as provas à PMMG. A jovem afirmou ainda que, inicialmente, não acreditou no que estava acontecendo, já que o motorista dirigia apenas com uma das mãos, e ela não conseguiu filmar o ato completamente. No entanto, disse ter visto o suspeito praticando gestos repetidos, e as calças dele encontravam-se abaixadas, com o zíper aberto.

Ao finalizar a corrida, a vítima chegou ao trabalho e contou sobre o ocorrido, sendo acolhida por funcionários e amigos da empresa. Posteriormente, ela compareceu à base comunitária para registrar a ocorrência, acompanhada do pai.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista, suspeito de importunação sexual, conduzia um Nissan Versa de cor branca e ainda não foi encontrado.