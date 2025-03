Caminhão do TJMG furtado é recuperado em Uberaba, com móveis e processos

Com o auxílio de um drone, a Polícia Civil (PC) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, recuperou, nessa quinta-feira (13/3), um caminhão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), encontrado na zona rural de Campo Florido, a cerca de 60 km de Uberaba.

O veículo, que estava carregado com móveis e centenas de processos de cidades da região — como Conceição das Alagoas, Itapagipe e Campina Verde — foi encontrado juntamente com a carga, conforme registro policial. Nenhum suspeito foi preso.

Segundo a polícia, o caminhão, que havia partido de Contagem, na Grande BH, foi furtado na madrugada de terça-feira (11/3), no cruzamento das ruas Paraíba e Vinícius de Morais, na Vila Santa Maria, Bairro Universitário, em Uberaba. Naquele momento, o caminhão estava estacionado, e o motorista dormia em um hotel próximo.

Em nota, a Gerência de Imprensa (GIMP) do TJMG informou que o veículo pertence à frota do Tribunal e transportava mobiliário e documentos já arquivados, sem tratar de processos ativos.

"Após o furto, o Tribunal acionou as autoridades competentes para apuração, e o caminhão foi recuperado, assim como a carga. O veículo estava segurado, e, a partir do ocorrido, serão reforçados os procedimentos de segurança relacionados à guarda e manutenção dos veículos", concluiu a nota.