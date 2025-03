Mãe e filho de 7 anos morrem em acidente em rodovia mineira

Uma mulher de 47 anos de idade e o filho dela, de 7, morreram nessa sexta-feira (14/3) na MGC-135, na altura da cidade de Mirabela (MG), na região Norte,quando o carro em que as vítimas estavam bateu em uma van, informou o Corpo de Bombeiros.

O condutor do outro veículo, de 24 anos, foi encaminhado para atendimento hospitalar com trauma abdominal e fratura exposta em um dos braços. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encontrou a mulher já morta dentro do carro e presa às ferragens. Os socorristas tentaram reanimar a criança, que acabou morrendo pouco depois.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. O trânsito no trecho ficou interditado durante o trabalho de resgate na rodovia.

Mãe e filho moravam no município de Brasília de Minas, também no Norte do estado.