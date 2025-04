Vai chover? Confira previsão do tempo em BH nesta quinta (17)

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

A quinta-feira (17/4) será de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas e possíveis trovoadas isoladas em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima registrada foi de 16°C e a máxima estimada é de 25ºC. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 70% à tarde.

Na Estação Cercadinho, Região Oeste de BH, a temperatura mínima foi 16,4ºC com sensação térmica de 9,2 °C, às 3h. Na Pampulha, a temperatura mínima foi 17,6ºC com sensação térmica de 9,6°C, às 5h.

Até o sábado (19/4), todas as regionais da capital estão em alerta para risco de deslizamentos e desmoronamentos. A Defesa Civil emitiu o comunicado depois que BH foi atingida por um temporal nessa quarta-feira (16/4).

O risco é alto nas regiões Noroeste, Venda Nova, Pampulha, Nordeste e Leste e moderado nas regionais Barreiro, Oeste, Centro Sul, Hipercentro e Norte. Para se ter uma ideia, em três horas, choveu o equivalente a 90% do volume esperado para todo o mês na região Nordeste, 88% do esperado na Pampulha e 77% da média de abril em Venda Nova.

Previsão em Minas

Nesta quinta-feira, as condições meteorológicas ainda são favoráveis ao tempo instável com pancadas de chuva em todas as regiões de Minas por causa da atuação de áreas de instabilidade atmosféricas que atuam em todo o Brasil central.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além da possibilidade de chuva em BH e na Região Metropolitana, há a chance de chuva forte, sobretudo, nas regiões Centro, Leste e Oeste do estado.

A temperatura mínima registrada em Minas ficou na casa dos 12ºC no Sul do estado e a máxima prevista é de 33º nas regiões do Jequitinhonha e Norte de Minas.