MG: professor agride aluno autista; criança foi chamada de animal, diz mãe

Um professor da Escola Municipal Sidney José de Oliveira, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, foi demitido após agredir verbalmente um aluno do espectro autista, informou o Executivo municipal nesta quinta-feira (17/4). O episódio aconteceu no último dia 11.

O caso chegou ao conhecimento da prefeitura depois de uma denúncia feita por uma assistente educacional da escola à Secretaria Municipal de Educação (Semed). Essa profissional disse ter presenciado a agressão verbal.

A criança, que está no 4º ano do ensino fundamental e faz parte do público-alvo da Educação Especial, contou o ocorrido à mãe. “O professor o pegou pela nuca e o chamou de 'animal', falando que ele não ficava quieto”, relatou a mulher em conversa com o portal Divinews.

“Diante da gravidade do relato, a Secretaria de Educação agiu imediatamente, convocando o professor envolvido e a equipe gestora da unidade escolar para prestar esclarecimentos. O atendimento e o registro da ocorrência foram realizados pela gerente de Recursos Humanos e pela coordenadora pedagógica da Semed. Após a apuração dos fatos, a secretaria definiu pela rescisão do contrato do professor e pelo registro de boletim de ocorrência”, declarou a prefeitura em comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem entrou em contato com o plantão da Sala de Imprensa da Polícia Militar (PMMG), mas não conseguiu detalhes sobre o que foi registrado no boletim de ocorrência. Segundo a PMMG, nesses casos, somente a prefeitura pode passar informações.