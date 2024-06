Com a eleição à Prefeitura de Belo Horizonte se aproximando, a Federação partidária de Psol-Rede vem enfrentando um "racha" por divergências na condução política para o pleito. Após as pré-candidatas, deputada federal Duda Salabert (PDT) e Ana Paula Siqueira (Rede), anunciarem neste sábado (8/6) uma aliança por uma candidatura única, a Federação divulgou uma nota em que "não reconhece" essa união, mas que desde o ano passando buscam com outros partidos, incluso o PDT, uma frente ampla.

"Declarações a cerca de uma suposta composição com a candidatura do PDT em Belo Horizonte, não representam a posição da Federação ou dos partidos que a compõem. Ambos os partidos já definiram por ampla maioria o nome de Bella Gonçalves (Psol) como a pré-candidata da federação e na última semana, a parlamentar, que preside a federação em BH, se reuniu com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dialogando uma aliança também com o Partido dos Trabalhadores", afirma a nota, ressaltando que a decisão pela pré-candidatura da deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) foi tomada ainda no mês de maio.

A nota prossegue alegando que "qualquer manifestação de apoio a candidatura do PDT se trata de posicionamento pessoal e à revelia dos partidos e da federação".



Após a nota da Federação Psol-Rede, a deputada Ana Paula Siqueira afirmou que aguarda "as convenções partidárias para que os filiados reúnam-se junto aos diretórios partidários e definam quem serão os candidatos. As convenções devem ser realizadas até dia 5 de agosto e os candidatos devem ser oficializados na Justiça Eleitoral até 15 de agosto.

Na última quarta-feira (5/6), Bella Gonçalves se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acertando uma aliança com a candidatura do deputado federal Rogério Correia (PT). Esse acordo não foi discutido internamente com a direção da Federação e nem combinado com a deputada Ana Paula Siqueira, alegou a parlamentar da Rede.