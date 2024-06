Pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte e deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) acertou nesta semana uma aliança com o presidente Lula para as eleições municipais

A deputada estadual e pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, Bella Gonçalves (Psol), postou em suas redes sociais neste sábado (8/6) uma mensagem de que a capital mineira está em "um dos momentos de maior perigo" e que "não é hora de ego e disputa baixa".

Vivemos um dos momentos de maior perigo para BH. Voltei de uma reunião com Lula na missão de juntos, unificarmos o campo progressista nas eleições. Quem tem responsabilidade com a cidade, precisa ter a sabedoria e entender a urgência do cenário. Não é hora de ego e disputa baixa. — Bella Gonçalves (@bellagoncalvs) June 8, 2024

"Vivemos um dos momentos de maior perigo para BH. Voltei de uma reunião com Lula na missão de juntos, unificarmos o campo progressista nas eleições. Quem tem responsabilidade com a cidade, precisa ter a sabedoria e entender a urgência do cenário. Não é hora de ego e disputa baixa", escreveu a psolista.

A deputada estadual se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última quarta-feira (5/6) onde firmou uma aliança com o PT, que tem como pré-candidato à PBH o deputado federal Rogério Correia (PT).

O acordo do Psol, que tem uma federação partidária com a Rede, não foi bem visto pois não teria sido discutido com a direção da federação e nem com a pré-candidata da legenda, a deputada estadual Ana Paula Siqueira (Rede).

A publicação foi feita horas após Ana Paula Siqueira e a deputada federal e pré-candidata, Duda Salabert (PDT), anunciarem uma aliança por uma candidatura única ao Executivo municipal.

Pessoas próximas aos partidos afirmaram que "há o interesse de ambas as partes de unificação do campo progressista", mas que o caminho a ser tomado para isso ainda não é um consenso.

Alguns caciques das siglas da federação Psol-Rede tentam convencer outros partidos de esquerda a integrar a base de apoio ao atual prefeito Fuad Noman (PSD), abrindo mão de candidaturas próprias.



Bella Gonçalves foi procurada pela reposrtagem e não havia respondido até a publicação deste texto. Caso ela responda, a matéria será atualizada.