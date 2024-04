A deputada federal Duda Salabert anunciou neste domingo (14/4) sua pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para as eleições de 2024 pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT).

A pré-candidatura de Duda já era dada como certa, mas o lançamento na disputa acontece em solenidade na próxima quinta-feira (18/4).

"O PDT decidiu que é fundamental apresentar um programa trabalhista, progressista e popular como alternativa para superação da crise que afeta nossa cidade", disse a deputada federal ao anunciar a pré-candidatura nas redes sociais. O lançamento contará com a presença o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, ministro da Previdência Social.

O evento ocorre no Querida Jacinta, na Rua Grão Pará, nº 185, no bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, às 18h.

Duda Salabert é a primeira mulher trans eleita por Minas Gerais para o Congresso Nacional, com 208.332 votos, e a terceira colocada geral em Minas.

Nas eleições de 2020, foi eleita a vereadora mais bem votada da história de Belo Horizonte, com a marca de 37.613 votos.

Eleições 2024

As eleições municipais de BH ganham cada vez mais contornos mais definidos. No campo progressista, além de Duda, a capital mineira também conta com os pré-candidatos Paulo Lamac (Rede), as deputadas estaduais Ana Paula Siqueira (Rede) e Bella Gonçalves (PSOL) e o deputado federal Rogério Correia (PT).

Também são pré-candidatos o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) e o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (MDB).

Eleição em BH: Cotados à prefeitura repercutem pesquisa do EM



Além deles, também deve concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG), que conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), e o senador Carlos Viana (Podemos), que como mostrou o Estado de Minas, lidera as pesquisas eleitorais.