O prefeito Fuad Noman (PSD) anunciou, nesta segunda-feira (26/2), sua pré-candidatura à recondução ao Executivo de Belo Horizonte. Em evento na sede do partido, a tentativa de reeleição foi oficializada ao lado de lideranças da legenda em Minas e no Brasil.

No lançamento da pré-campanha do atual prefeito, Fuad subiu ao palanque junto do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab; do líder estadual da legenda e deputado estadual, Cássio Soares; e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Deputados e vereadores do partido também participaram da cerimônia, mas não fizeram pronunciamento ou participaram da entrevista coletiva.

Fuad chegou à prefeitura da capital como vice na chapa encabeçada por Alexandre Kalil (PSD) em 2020. O então prefeito deixou o cargo em 2022 para concorrer ao Governo de Minas. A campanha marcou o início de uma aliança entre PSD e PT, com a tríade formada por Kalil, Silveira para o Senado e Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência.

A chegada de Fuad no páreo altera o cenário das candidaturas, em especial na esquerda. Durante entrevista coletiva, o ministro Silveira destacou que pretende atuar na formação de uma frente ampla progressista no comando da capital mineira, mas não especificou quais os partidos almejados para compor a chapa com Fuad.

Uma das hipóteses ventiladas nos bastidores do partido é que o PT entre na composição, o que significaria desistir de lançar o deputado federal Rogério Correia nas urnas. Também no campo progressista, BH tem como pré-candidatos Paulo Lamac (Rede), as deputadas estaduais Ana Paula Siqueira (Rede) e Bella Gonçalves (PSOL) e a deputada federal Duda Salabert (PDT).

Em seu pronunciamento, Fuad agradeceu a oportunidade de concorrer à recondução pelo PSD e citou os caciques da legenda, Kassab, Silveira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O prefeito também afirmou que pretende unir forças com outras lideranças políticas, mas não citou nominalmente nenhum partido.

“Nessa longa e importante caminhada, conto com as lideranças do PSD, partido que tem muito a contribuir com Minas Gerais e com o Brasil, no presente e no futuro. Mas também conto com todos os partidos aliados e setores da sociedade que apoiam o nosso projeto. Como aprendi com Kassab, Pacheco, Alexandre e todos que estão nesta sala, a política é a arte do diálogo e da conciliação. Caminhando juntos vamos construir os melhores caminhos para nossa cidade, para Minas Gerais e o Brasil”, afirmou.

Ao ser questionado sobre os principais desafios para uma eventual segunda gestão, Fuad destacou os temas do transporte e questões relacionadas aos efeitos das chuvas. “A cidade Belo Horizonte tem muitos problemas. O transporte coletivo é um grande problema que nós estamos trabalhando fortemente para resolver e com certeza, ele será um foco muito grande do segundo mandato, caso o povo de Belo Horizonte assim deseje. Vamos sempre continuar com os trabalhos de combate às enchentes e temos que continuar com o trabalho de combate às erosões da encostas. Temos um grande programa de obra a ser apresentado, mas também precisa de cuidados sociais, sabe cuidar do Idoso precisando cuidar da mulher da criança, ou seja, o nosso desafio é um leque de ações sociais e de obras que nós estamos preparando”.

Fuad ainda destacou que não lançou imediatamente sua pré-candidatura por estar trabalhando na administração da capital. Ele também se adiantou em justificar eventuais obras inauguradas ao longo do ano, dizendo que não se tratam de empreitadas eleitoreiras e que a cidade não pode ficar parada porque o prefeito é candidato à recondução.

Ausência de Kalil

Alexandre Kalil, que liderou a chapa que levou Fuad à PBH, foi citado pelo atual prefeito durante o pronunciamento de lançamento da pré-candidatura. O antigo parceiro de chapa, no entanto, não estava entre as dezenas de autoridades que participaram do evento.

“Recebi uma cidade muito bem arrumada das mãos de meu amigo e companheiro Alexandre Kalil. Mesmo com as dificuldades causadas por uma crise econômica e uma pandemia, ele entregou a mim, depois de cinco anos e três meses de mandato, uma Belo Horizonte muito melhor do que recebeu. Nesses dois anos, com muito trabalho, dei seguimento à obra de Kalil, aperfeiçoei alguns projetos e lancei outros que refletem a minha visão de cidade e minha experiência de vida”, disse o atual prefeito.

Candidato a governador derrotado por Romeu Zema (Novo) no primeiro turno, Kalil se afastou dos aliados de 2022. No início do mês, quando Lula fez sua primeira visita à Minas Gerais neste mandato, o ex-prefeito negou um convite do presidente para participar de um jantar na casa do ex-ministro e amigo do petista, Walfrido Mares Guia. Questionado sobre a ausência do antigo companheiro de chapa, Fuad disse que espera contar com seu apoio durante a campanha.

“Eu estive com o prefeito com o ex-prefeito Kalil há cerca de uns 15 dias e eu o convidei para cá. Mas ele estava com a viagem marcada com a esposa para Europa. Ele está neste momento viajando. Eu fui procurar o prefeito Kalil, logicamente, é meu amigo. Nós trabalhamos juntos durante todo o mandato que ele fez, frente a frente. Como eu disse, todos que querem apoiar serão recebidos com os braços abertos, mas isso vai depender dele, logicamente. Ele deixou para resolver isso quando voltar e nós vamos ter outra conversa”, declarou Fuad.