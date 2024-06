Em conversa com Fuad, Kalil criticou a demissão da família Aro da prefeitura

O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), voltou aos holofotes com a aproximação das eleições municipais. O apoio do ex-chefe municipal pode ser crucial nesta campanha. Neste domingo (2/7), Kalil deixou claro que não apoiará seu antigo vice, Fuad Noman (PSD), que tenta a reeleição. A declaração foi dada ao Globo, mas o ex-prefeito já havia dito isso em entrevista ao Estado de Minas.

“Fuad não está bem nas pesquisas e já está apoiado pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Cada um tem sua gestão: ele trocou todas as secretarias, tem um comando próprio. Nunca tivemos problemas; tenho o péssimo ou bom hábito de sair da cadeira e não olhar para trás. Nunca quis mandar na prefeitura desde o momento que saí dela”, disse Kalil ao Globo.

Bem avaliado à frente da administração municipal entre 2017 e 2022 e eleito prefeito por duas vezes consecutivas, Kalil deixou o comando da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em março de 2022 para disputar o governo de Minas Gerais com Romeu Zema (Novo), que acabou reeleito.

Kalil passou o comando para seu vice-prefeito, Fuad Noman, com 73% de aprovação, segundo levantamento do Instituto Opus, feito poucos dias antes de sua renúncia. Na disputa pelo governo, Kalil foi o segundo colocado no estado e em Belo Horizonte, onde perdeu para Zema por apenas 56,5 mil votos de diferença.

Em função dessa aprovação junto ao eleitorado da capital, o apoio de Kalil vem sendo disputado por pré-candidatos do centro, da direita e da esquerda, mas o ex-prefeito segue fazendo mistério sobre quem vai apoiar nesta disputa.

Nos últimos meses, ele já se reuniu com o senador Carlos Viana (Podemos) e os deputados Rogério Correia (PT), Mauro Tramonte (Republicanos), Bella Gonçalves (PSOL), Ana Paula Siqueira (Rede) e Duda Salabert (PDT), todos pré-candidatos ao cargo que ele já ocupou. E apesar de negar qualquer acordo, o ex-prefeito se encontrou ainda com Fuad, filiado ao PSD, mesmo partido de Kalil.