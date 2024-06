Os pré-candidatos do bolsonarismo e da esquerda à prefeitura de Belo Horizonte carregam a maior rejeição do eleitorado. Uma pesquisa eleitoral feita pelo instituto Viva Voz e encomendada pela TV Alterosa, divulgada nesta terça-feira (11/6), mostra que o deputado estadual Bruno Engler (PL), candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é rejeitado por 9% do eleitorado, enquanto o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) e a deputada Duda Salabert (PDT), por 8%.

A pesquisa mostra uma preferência do eleitorado por políticos mais ao centro, faltando menos de quatro meses para o primeiro turno. O atual prefeito, Fuad Noman (PSD), por exemplo, é rejeitado por 7% do eleitor, enquanto o senador Carlos Viana (Podemos), por 6%, e o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), por 4%.

Contudo, o cenário ainda é incerto à medida que as pré-campanhas começam a caminhar e a campanha oficial se inicia em agosto; 7% disse que votaria em qualquer um dos possíveis candidatos, 11% não votaria em nenhum deles, e 30% do eleitorado mostrou indecisão no levantamento.

A pesquisa ainda pergunta se o eleitor escolheria um candidato da esquerda apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou da direita apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O petista influencia o voto de 30% dos eleitores, enquanto o antigo mandatário, em 33%.

A polarização entre direita e esquerda não influencia o voto de 34% dos eleitores; 13% não apoiaria nem o candidato de Lula nem o de Bolsonaro, e 21% responderam que o apadrinhamento político não faz diferença na hora do voto.

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores com idade a partir de 16 anos, com uma confiança de 95%, e uma margem de erros de 2,9 pontos percentuais. O levantamento é registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) com o número 07572/2024.

Fuad é melhor avaliado que Lula e Zema

O entrevistado também avaliou as gestões municipal, estadual e federal. Neste caso, Fuad Noman e a Prefeitura de Belo Horizonte possuem uma avaliação positiva de 73%, sendo que 31% considera a gestão ótima ou boa, e 42%, regular. A administração da capital é rejeitada por 22%, o restante dos entrevistados (5%) não soube responder.

A gestão do presidente Lula é a que carrega a maior rejeição dos belo-horizontinos, com 42% dos entrevistados considerando o governo petista como péssimo ou ruim. O governo federal ainda recebe uma avaliação positiva de 57% dos entrevistados; 34% considera a gestão ótima/boa, e 23%, regular. Apenas 1% não soube avaliar.

Romeu Zema e o Palácio Tiradentes são bem avaliados por 63% dos entrevistados; 34%, bom ou ótimo, e 29% consideram regular. Outros 35% dos entrevistados avaliam a gestão como péssima/ruim, e 2% não souberam responder.