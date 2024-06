O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu em palanque ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), neste domingo (30/6). O evento de entrega de habitações populares é a quarta inauguração de obra em que o petista participa junto a um pré-candidato nas eleições municipais, em quatro dias.

Nas últimas semanas Lula intensificou a agenda com seus apadrinhados políticos, tendo em vista que a partir do próximo sábado (6/7) os candidatos que estarão nas urnas em outubro não poderão mais participar da inauguração de obras públicas.

Em 2024, o presidente da República já teve 14 agendas públicas no Rio de Janeiro, reforçando a estratégia para reeleger Paes para um quarto mandato e evitar o crescimento do bolsonarismo na cidade, que deve ter o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) como candidato no pleito de outubro.

“É óbvio que o Lula tem uma quedinha especial pelo Rio de Janeiro, sempre teve. O lugar que ele mais veio desde que voltou onde que é? Rio de Janeiro. Ai o cara, depois de ‘coroa’ foi casar e arrumou uma mulher que também é amarradona no Rio de Janeiro. Então tudo que pode eles vêm para o Rio”, brincou Paes em seus discurso.

Nesse sábado (30/6), o presidente esteve em São Paulo ao lado do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e a sua pré-candidata a vice Marta Suplicy (PT), para inaugurar um campus universitário e anunciar obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Entre quinta e sexta-feira, Lula participou de eventos em Minas Gerais. No primeiro dia o petista subiu no palanque com a prefeita Marília Campos (PT), em Contagem, para inaugurar obras viárias da Avenida Maracanã - o maior empreendimento de infraestrutura em curso na cidade. Já no último dia útil da semana, ele esteve ao lado da prefeita Margarida Salomão (PT), de Juiz de Fora, para inaugurar um viaduto e assinar a ordem de serviço da recuperação da BR-267.



“Hoje eu ia pra casa, ia voltar para Brasília de manhã quando a dona Janja falou: ‘olha o Eduardo Paes está querendo que a gente vá ao Rio de Janeiro, porque ele vai inaugurar um prédio na Comunidade do Aço e ele acha que vocês têm de estar presente. É uma obra histórica que vai mudar a vida das pessoas’.”, disse Lula.