"Mais uma democracia que resiste com a união do povo, levando a uma virada surpreendente", disse Janja sobre vitória da esquerda na França

A primeira-dama Janja Lula da Silva disse que a vitória da esquerda na eleição legislativa na França é um exemplo para o Brasil. Em suas redes sociais, nesse domingo (7/7), Janja afirmou que a vitória dos franceses contra a extrema-direita simboliza a resistência da democracia "com a união do povo".

"A busca por liberdade, igualdade e fraternidade está no DNA dos franceses, e espero que essa mobilização sirva de exemplo para diversos outros países, como o nosso, que lutam diariamente contra a extrema direita e suas ideias fascistas, trabalhando por justiça social e dignidade para toda a população", escreveu Janja.

Vitória dos franceses e francesas contra a extrema direita nas eleições de hoje. Mais uma democracia que resiste com a união do povo, levando a uma virada surpreendente.



A busca por liberdade, igualdade e fraternidade está no DNA dos franceses, e espero que essa mobilização… pic.twitter.com/fyHzoHdM8h — Janja Lula Silva (@JanjaLula) July 8, 2024



A primeira-dama também afirmou que a reviravolta no cenário político francês foi "surpreendente". A expectativa inicial após o primeiro turno, dominado pela extrema direita representada por Marine Le Pen, foi alterada no segundo turno com a união estratégica das forças de centro e esquerda.

Lula sobre eleições da França: 'Se uniram contra o extremismo'

França: Esquerda vence no segundo turno e jovens comemoram nas ruas

A união não apenas superou as expectativas, mas também deixou a extrema direita em terceiro lugar.