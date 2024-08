O atual vice-prefeito de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Paulo Sérgio (PP), foi oficializado como candidato à prefeitura em convenção partidária na noite dessa segunda-feira (5/8). A reunião também oficializou a coligação “Uberlândia Pra Frente”, com apoio do União Brasil, Podemos, Democracia Cristã e Partido Liberal (PL), que abriu mão da cabeça de chapa e indicou o candidato a vice-prefeito Vanderlei Pelizer (PL).

A chapa foi firmada após conversas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o atual prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP), com o deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL). Em julho, o parlamentar publicou um vídeo em suas redes sociais em uma ligação com Bolsonaro e o prefeito, que pediu apoio à candidatura do Progressistas (PP).

“Formamos um time em prol de Uberlândia, em prol de todas as pessoas que vivem e constroem a nossa cidade. Essa convenção representa um marco para quem entende que o trabalho feito nos últimos oito anos e os resultados que alcançamos fazem diferença na vida das pessoas. Um trabalho bem feito e reconhecido, que tem colocado Uberlândia como uma cidade referência para todo o Brasil”, celebrou Paulo Sérgio.

Paulo Sérgio tem 59 anos, graduado em Engenharia Civil e Administração pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), foi presidente do Sindicato da Construção Civil do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (Sinduscon-TAP). O vice-prefeito também foi secretário municipal de Indústria e Comércio, secretário de Trânsito e Transportes, e secretário de Desenvolvimento Econômico.

Outras candidaturas

Segundo maior colégio eleitoral de Minas Gerais, com 530.871 eleitores, Uberlândia também tem como candidata a deputada federal Dandara Tonantzin (PT), oficializada pelos petistas no final de junho. Apoiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a parlamentar terá como candidato a vice-prefeito Geraldo Jabbur, do PSD.

O Partido Social Democracia Brasileira (PSDB) aglutinou o restante das legendas de centro para anunciar o deputado estadual Leonídio Bouças (PSDB) como candidato à prefeitura. O parlamentar terá como candidato a vice-prefeito Gustavo Galassi, do Republicanos. A candidatura da dupla é endossada pelo PMN, PSB, Avante, Agir, PMB, PRD, PDT E MDB.

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), que compunha a base eleitoral de Paulo Sérgio e chegou a negociar apoio ao tucano Leonídio Bouças, lançou uma chapa pura à prefeitura de Uberlândia. A legenda anunciou o nome de Daphiny Oliveira e Jorge Silva como candidatos a prefeita e vice, respectivamente.