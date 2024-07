Convenção do Pt em Uberlândia marca dobradinha com o PSD

O domingo (28/7) amanheceu com a convenção do PT em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, que definiu o nome da deputada federal Dandara (PT) como candidata à prefeitura. A cerimônia contou com a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD).