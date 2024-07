Novo senador por Minas Gerais, Castellar Neto (PP) elogiou a atuação do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD), e destacou o trabalho do senador Cleitinho (Republicanos-MG) em prol do estado. Membro da família Aro, Castellar ocupa a vaga deixada por Carlos Viana (Podemos).

Viana deixou o cargo de senador para disputar as eleições municipais em Belo Horizonte, onde é pré-candidato à prefeitura pelo Podemos. O acordo que possibilitou a saída de Viana e a entrada de Castellar foi intermediado pelo secretário da Casa Civil, Marcelo Aro (PP).

Em troca da vaga no Senado, Aro garantiu o apoio do seu grupo político a Viana. Castellar ocupará a vaga pelos próximos quatro meses, e, se Carlos Viana for eleito prefeito, ele retornará ao Senado por mais dois anos.

Castellar descreveu sua relação com Pacheco como “excelente”. “Já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em outras ocasiões como advogados criminalistas aqui em Minas Gerais. Atuamos em várias causas em conjunto. Considero o Rodrigo um profissional extremamente técnico e competente. Ele é uma figura importante no Senado Federal, com uma postura diplomática e uma visão abrangente. Sua contribuição é essencial para a organização da casa e o relacionamento com os senadores.”

Sobre Cleitinho, o novo senador reconheceu o trabalho feito por ele nos últimos meses. “Para ser sincero, minha relação com ele é ainda superficial. Pretendo, ao longo dos próximos meses, promover mais encontros e reuniões para discutirmos questões importantes. Sei que ele é bem intencionado e pode contribuir significativamente. Para resolver as questões referentes a Minas Gerais, é fundamental que deixemos de lado eventuais diferenças políticas e unamos esforços, especialmente entre os três senadores, para encontrar soluções eficazes.”

*Entrevista completa do EM Minas com o senador Castellar Neto vai ao ar na Tv Alterosa, neste sábado (27/7), na TV Alterosa, às 19h30.