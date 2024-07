O novo senador por Minas Gerais, Castellar Neto (Novo), esclareceu sua relação com o secretário da Casa Civil do estado, Marcelo Aro (PP), durante o programa EM Minas, da TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai. Membro da “Família Aro”, grupo coordenado pelo braço direito do governador Romeu Zema (Novo), ele desfez os rumores de que eles seriam parentes.

"Considero o Marcelo um irmão, embora não tenhamos nenhum parentesco efetivo. Somos amigos de infância, então sempre estive ao lado dele nas suas primeiras eleições, na candidatura para vereador e depois para deputado federal. Temos muita proximidade e identidade, e nossas famílias são amigas. Sempre unimos esforços."

Questionado sobre o rumor de que seriam primos, Castellar negou. "Parentesco não, me considero um irmão dele, mas não tenho relação de parentesco."

O novo senador por Minas também comentou as articulações feitas pelo grupo político em relação à pré-campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte. Castellar chegou ao Congresso após um acordo liderado por Aro, que trocou a cadeira de senador Carlos Viana (Podemos), que deseja ser prefeito, pelo apoio na campanha eleitoral.

"Em relação ao governo Fuad Noman (PSD), prefeito de BH, fizemos um acordo de governabilidade, a quem tenho grande carinho e respeito. Esse acordo foi cumprido do início ao fim e ainda persiste, principalmente, porque os vereadores do nosso grupo político, liderados pelo secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Aro, continuam na base do governo Fuad até 31 de dezembro, participando das votações na Câmara e mantendo a base. Esse acordo sempre foi claro para o prefeito Fuad e para nosso grupo político. Tanto que, em abril, quando decidimos não apoiar o prefeito nas eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte, achamos mais prudente e transparente deixar a prefeitura para avaliar o melhor caminho a seguir.”

Durante a entrevista, Castellar confirmou que Viana será o candidato do grupo e mencionou articulações para que outra pré-candidata, Luisa Barreto (Novo), ligada ao governador Zema, integre a chapa. “Marcelo Aro, que é o líder do nosso grupo político e secretário-chefe da Casa Civil do governador Romeu Zema, está em conversas com o governador para definir a posição sobre a Luisa Barreto. Se ela será ou não candidata. Essas questões devem ficar mais claras nas próximas semanas.”

“Em relação à minha posição pessoal, tenho uma ligação muito forte com o senador Carlos Viana, pois nos candidatamos na mesma chapa desde 2018. Desde então, acompanho mais de perto o trabalho dele e vejo o senador como o mais preparado para a disputa, dada a sua experiência e tudo que já fez pelo estado de Minas Gerais e por Belo Horizonte, incluindo as questões do metrô. Acho que ele é uma pessoa que conhece bem a cidade e tem uma perspectiva de fazer um bom trabalho. Portanto, me sinto muito confortável em relação a isso,” concluiu.





