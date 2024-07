Fuad oficializa Damião como vice na chapa para as eleições 2024

O prefeito Fuad Noman (PSD) anunciou oficialmente o vereador Álvaro Damião (União Brasil) como vice na campanha em busca da reeleição. O lançamento foi feito neste sábado (27/7), durante a convenção do União Brasil, partido ao qual Damião pertence.

O prefeito pediu licença aos líderes partidários e filiados ao partido ao anunciar a união com o vereador. Aos gritos de “Fuad e Damião”, os dois deram as mãos, selando a articulação que vinha se estendendo há meses. O Estado de Minas já havia adiantado que o escolhido pelo União Brasil para compor a chapa com o prefeito seria o vereador.



Damião inicialmente resistiu à indicação, pois, além de almejar a reeleição como vereador, ele também tem planos de concorrer à Câmara dos Deputados em 2026. Na visão do vereador, ser vice de Fuad poderia comprometer o protagonismo necessário para impulsionar uma futura candidatura ao Congresso.

A decisão foi tomada seis dias após uma reunião entre Rodrigo Pacheco, que, além de presidente do Congresso Nacional, é uma figura central no PSD e nas articulações da campanha em Belo Horizonte, e Alexandre Kalil (PSD), ex-prefeito de BH. Kalil, que deixou a prefeitura com alta aprovação, é considerado um forte cabo eleitoral nesta eleição.

Ontem, o ex-prefeito bateu o martelo e deixou o PSD rumo ao Republicanos. A filiação não foi assinada, mas mira o apoio a outro pré-candidato, Mauro Tramonte.