O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG) usou as redes sociais para criticar a decisão do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD-MG), de apoiar a candidatura de Mauro Tramonte (Republicanos), sigla na qual deve se filiar nos próximos dias, ao invés da reeleição de seu vice e atual prefeito, Fuad Noman (PSD).

"Lamento pela decisão de não apoiar o atual prefeito de BH, que foi convidado por ele mesmo para ser seu vice", escreveu Silveira, que aproveitou para tecer elogios ao atual líder do Executivo belo-horizontino, afirmando que ele possui uma "reputação ilibada" e que vão "continuar defendendo o campo democrático".

Silveira também ironizou os novos correligionários de Kalil, muitos deles apoiadores de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Enquanto Kalil foi candidato a governador de Minas Gerais com o apoio do Partido dos Trabalhadores e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Espero que Alexandre Kalil seja abraçado com muito carinho pela Damares Alves e demais colegas bolsonaristas do novo partido", disse o ministro. Silveira defendeu em diversas ocasiões que o ex-prefeito declarasse apoio a Fuad no pleito.

O Republicanos conta em suas fileiras com diversos nomes bolsonaristas, além da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), a legenda tem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas; o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) e, já teve em seus quadros, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, que se filiou ao Partido Liberal em março deste ano.

Com o objetivo de se aproximar do eleitorado evangélico, Lula vem buscando construir pontes com o presidente nacional do Republicanos, deputado federal e pastor Marcos Pereira (Republicanos-SP) que é ligado a Igreja Universal.

Marcos Pereira, que defendeu a reeleição de Bolsonaro em 2022, é cotado para receber apoio do PT para a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara em 2025. Lira planeja apoiar o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA).

Apesar do apoio do partido ainda não ser oficial, o governo federal já conta com a presença de filiados do partido no primeiro escalão. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), assumiu o cargo após o remanejamento Márcio França (PSB-SP) para o Ministério do Empreendimento, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.