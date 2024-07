O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comentou o anúncio de que Alexandre Kalil apoiará Mauro Tramonte (Republicanos) na corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O parlamentar relembrou a campanha eleitoral de 2022, quando o ex-prefeito da capital mineira dividiu palanque com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Em seu perfil no X, antigo Twitter, Nikolas publicou uma foto de Lula e Kalil dividindo o palanque em Belo Horizonte. “Esse cara quer dizer para o eleitor de BH qual o melhor candidato a prefeito? Dá para ver que ele sabe fazer boas escolhas”, escreveu o parlamentar.





Esse cara quer dizer para o eleitor de BH qual o melhor candidato a Prefeito? Dá pra ver que ele sabe fazer boas escolhas. pic.twitter.com/dpNedD6wKB — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) July 26, 2024





Em 2022, Kalil integrou a dobradinha PSD-PT. O partido do então prefeito de BH o lançou como nome ao Governo de Minas e Alexandre Silveira como candidato ao Senado e apoiou Lula na corrida pelo Palácio do Planalto.





Derrotados, Kalil e Silveira seguiram caminhos diferentes. O primeiro se afastou do PSD e do atual prefeito Fuad Noman, seu vice na gestão da capital. O segundo, por sua vez, tornou-se ministro de Minas e Energia no governo Lula.





O Republicanos foi base do Jair Bolsonaro (PL) e abriga nomes importantes do movimento conservador ligado ao ex-presidente como a senadora pelo Distrito Federal Damares Alves e o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas. Em Minas, o partido abriga o senador Cleitinho, que já dividiu palanque com o próprio Nikolas Ferreira em 2022.





Nikolas Ferreira, o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais, é o principal cabo eleitoral do deputado estadual Bruno Engler, pré-candidato pelo PL à Prefeitura de Belo Horizonte.