Como adiantamos aqui na quinta (25), a manobra interna no PSD foi exitosa e afastou definitivamente o ex-prefeito Alexandre Kalil do partido e de seu sucessor, Fuad Noman, atual prefeito de BH. Após a indicação do futuro vice de Fuad, o vereador Álvaro Damião (União), pelo senador Rodrigo Pacheco (PSD), Kalil arrumou as malas. Vai desembarcar no Republicanos e apoiar a pré-candidatura a prefeito de BH de Mauro Tramonte.





Antes da definição, Pacheco fez apelo a Kalil para ficar e indicar o vice de Fuad. Com a recusa, o senador orientou o União Brasil, partido que segue sua orientação política, a confirmar neste sábado, em convenção, o nome de Damião. O movimento foi apoiado pelo grupo de rivais de Kalil.

No encontro com Pacheco, Kalil teria reclamado do abandono a que foi submetida na eleição para governador, em 2022, quando não recebeu apoio partidário. Pacheco reconheceu as falhas, mas fez apelo para que continuassem juntos, agora, pensando nas eleições de 2026. O ex-prefeito não sentiu firmeza, até porque, no PSD, terá a concorrência do próprio Pacheco e do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia).

Por isso, ontem mesmo, convidou o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, para jantar em Belo Horizonte, quando definiram a aliança. Pereira disse a Kalil que o projeto político era maior e que incluiria, além da Prefeitura de BH, a conquista do Governo de Minas em 2026 por meio de Kalil. Ofereceu-lhe o comando estadual da legenda e os recursos do fundo partidário.

O ex-prefeito aceitou e pediu prazo de uma semana, quando pretende conversar com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para comunicar a decisão. Kalil tem boa relação e muita consideração por ele, o único que o teria apoiado na campanha de governador.

A partir daí, o ex-prefeito vai se filiar ao Republicanos e coordenar a campanha de Tramonte para prefeito de BH. Após as eleições, irá assumir o comando estadual da legenda.

A informação da mudança de Kalil para o Republicanos foi dada no início da manhã desta quinta pelo jornalista Murilo Rocha, da Rádio Band News. A partir da divulgação da notícia, surgiram vários memes na internet, com montagem de fotos de Kalil ao lado da senadora Damares, do senador mineiro Cleitinho e do governador paulista Tarcísio Freitas, todos do Republicanos.

Zema pode rever decisão

A mudança de Kalil poderá provocar outra reviravolta no quadro eleitoral. O governador Romeu Zema (Novo) estava negociando aliança com Mauro Tramonte, indicando até sua pré-candidata a prefeita, Luísa Barreto, como vice. Com a chegada de Kalil, seu rival político, poderá rever a decisão e manter a candidatura dela a prefeita.

Sobre o assunto, Kalil teria dito que não se incomoda com o apoio de Zema a Tramonte, até porque o governador estaria aderindo ao candidato de seu futuro partido.