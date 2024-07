O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) soltou uma nota após o anúncio de que o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) iria apoiar o candidato Mauro Tramonte (Republicanos) na eleição deste ano. Kalil deve mudar de partido em breve.

"Ao analisar o cenário político, a composição partidária, Kalil decidiu que o melhor para o seu futuro seria

trocar de partido. Claro que, ao fazer isso, ele passa a ter um compromisso com o candidato do partido ao qual se filiou. É natural que seja assim. Não é uma ruptura, é simplesmente uma escolha", escreveu o atual chefe do Executivo municipal.



Fuad aproveitou para relembrar o trabalho junto realizado pelos dois nos últimos cinco anos e as realizações para a capital mineira.

O pessedista disse que eles já trabalharam juntos, que a admiração e amizade por Kalil segue, mas que agora vão "estar em times separados".

É especulado que a ida de Kalil para o Republicanos esteja condicionada a uma possível candidatura ao governo de Minas Gerais em 2026. O partido conta com outro nome cotado para a vaga que é do senador Cleitinho Azevedo.

Leia a nota na íntegra:

Alexandre Kalil e eu trabalhamos juntos nos últimos cinco anos. Foi um tempo muito bom, a gente pensou coisas juntos para a cidade e realizamos muitos dos nossos sonhos.

A admiração que sinto por ele - e, acredito, ele sente por mim - evoluiu para uma grande amizade. Quanto a isso, garanto que nada vai mudar.



Porém, quis a vida que hoje eu esteja disputando a reeleição para o cargo de prefeito pelo meu partido, o PSD. Estou 100% focado nisso.

Já ele tem outros objetivos, o que é totalmente legítimo e compreensível. Assim, ao analisar o cenário político, a composição partidária, Kalil decidiu que o melhor para o seu futuro seria

trocar de partido.



Claro que, ao fazer isso, ele passa a ter um compromisso com o candidato do partido ao qual se filiou. É natural que seja assim. Não é uma ruptura, é simplesmente uma escolha.



Todo mundo sabe que nós dois somos apaixonados por BH. Jogamos juntos por BH. Agora, vamos estar em times separados. Mas a torcida por nossa cidade será sempre uma só.



Da minha parte, desejo ao amigo Alexandre Kalil toda a sorte e felicidade do mundo. Mas garanto que não perderemos a amizade, o respeito e a admiração que temos um pelo outro.