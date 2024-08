É fato que, em todo o Brasil, as eleições municipais serão determinantes para a agenda eleitoral de 2026. Em Minas Gerais, o pleito deste ano já começou a esquentar os bastidores, especialmente quando o assunto é a cadeira de governador do estado. Com a saída de Alexandre Kalil do PSD para o Republicanos, o tabuleiro político, que já estava desenhado, precisou sofrer diversas alterações. Nas mesas de acordos partidários, o ex-prefeito de Belo Horizonte conseguiu agitar as articulações, dando o primeiro tom das eleições que vão escolher o novo chefe do Executivo estadual.

O Estado de Minas procurou líderes e membros do PSD, Republicanos, PL, Novo, PSDB e PT para entender como a mudança estratégica do ex-presidente do Clube Atlético Mineiro pode alterar o cenário. Os partidos contam com nomes encaminhados para 2026.

Candidato em 2022 pelo PSD ao governo de Minas, Alexandre Kalil recebeu o apoio do PT após uma articulação que cedeu a candidatura do deputado federal Reginaldo Lopes (PT) ao Senado. Na época, o nome de Alexandre Silveira, hoje ministro de Minas e Energia, foi anunciado para concorrer e, com isso, o presidente Lula, então candidato ao Planalto, dividiu o palanque com o ex-prefeito de BH.

Havia um acordo de que, caso o petista ganhasse a eleição federal, Kalil assumiria um ministério se não vencesse a corrida eleitoral. A indicação de Silveira ao Ministério de Minas e Energia, que, segundo líderes do PSD, foi feita apenas porque o ministro tinha mais contatos e aliados, não agradou o ex-prefeito, que cobiçava o cargo.

De lá para cá, as insatisfações aumentaram. Sem voz no partido e com poucos aliados, Kalil teria ficado irritado com o fechamento do acordo entre o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD), e a atual diretoria do Clube Atlético Mineiro para apoiar seu antigo vice e atual prefeito Fuad Noman à reeleição.

Além disso, o nome do senador começou a ser impulsionado pelo presidente Lula ao governo estadual, o que deixou Kalil ainda mais incontente. Nas mesas de negociações para BH, os fatos foram expostos pelo ex-prefeito, que resolveu deixar a legenda, mesmo com membros do partido confirmando que o caminho para o Palácio Tiradentes poderia ser traçado.

Apesar dos filiados do PSD dizerem que Pacheco não quer se candidatar ao cargo, o senador vem evitando falar em Minas para não atrapalhar a governabilidade de seu mandato como presidente do Congresso. Com o apoio do presidente Lula (PT), ele deve ser o candidato para tentar substituir o governador Romeu Zema (Novo), contando com Marília Campos (PT) como vice na chapa.

De malas prontas do PSD e com destino ao Republicanos, Kalil fez duas exigências: o governo mineiro e a presidência estadual da legenda. Em conversa com Marcos Pereira, presidente nacional da legenda, as duas exigências foram prometidas sem que líderes mineiros do partido soubessem do acordo. Em troca, o partido recebeu o apoio do ex-prefeito à candidatura de Mauro Tramonte em BH. Tanto Euclydes Pettersen, presidente da legenda em Minas, como o senador Cleitinho, cotado para o Palácio Tiradentes, confessaram que não sabiam do acordo.

Agora, os republicanos garantem que a vaga para 2026 não está na mesa. A chegada do ex-prefeito agitou a legenda, que é casa dos conservadores ligados à direita. O acordo selado entre Kalil e os líderes municipais e federais não teria nenhuma viabilidade quando o assunto é Minas Gerais. E ainda mais, foi dito à reportagem que o atleticano vai encontrar muita dificuldade em se manter no partido.

Em outra conversa, um dos responsáveis pela chegada de Kalil ao Republicanos garantiu que o acordo foi feito apenas quando o assunto é Belo Horizonte. O governo de Minas seria sim uma possibilidade, mas está para ser discutida apenas depois das eleições municipais.

Do lado do PL, a junção de Kalil e Tramonte também trouxe alterações quando o assunto é 2026. O partido, que sonhava em lançar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) como candidato, agora pode mudar os planos. Os líderes afirmam que o jovem deputado, que foi o mais bem votado da história do Brasil, precisa se manter no Congresso para ajudar a impulsionar o grupo. Com isso, a vaga ao governo poderia ser de Cleitinho, que está no Republicanos, mas que pode ter perdido o cargo de pré-candidato para o ex-prefeito de BH.

O Novo inclusive entra nessa jogada. Com Cleitinho candidato pelo PL, ele poderia ter o espaço aberto para negociar com a legenda do governador Romeu Zema, que pretende lançar o vice Matheus Simões em 2026. Como mostrou o EM Minas de hoje, membros do partido se irritaram com o acordo selado pelo chefe do Executivo federal de lançar Mauro Tramonte à prefeitura, mesmo sabendo que Kalil estava liderando a chapa nos bastidores.

Já no PSDB, a ideia é lançar o ex-governador Aécio Neves para se candidatar em Minas. O deputado federal já começou as articulações para viabilizar seu nome assim que soube que os bastidores haviam se esquentado.