Dois dos concorrentes à Prefeitura de Belo Horizonte já registraram suas candidaturas para as eleições municipais. São eles: o atual prefeito Fuad Noman (PSD), que busca a reeleição, e Indira Xavier, indicada pelo Unidade Popular (UP).

A coligação do prefeito Fuad foi batizada de “BH Sempre em Frente” e conta com o apoio dos partidos Agir, Avante, Cidadania, PL, PSDB, Solidariedade e União Brasil.

No grupo do PSD, a indicação para vice-prefeito ficou com o União Brasil, que apontou o vereador Álvaro Damião para ocupar a cadeira.

Para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Fuad declarou R$ 15.929.716,49 em bens, incluindo mais de R$ 180 mil em dois veículos automotores. O restante dos investimentos está dividido entre aplicações financeiras e quotas de capital.

Já Indira Xavier concorre em uma chapa "puro-sangue" da Unidade Popular. O candidato a vice é Geraldo Neres. Ela declarou R$ 592,97 depositados em um banco.

