Os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte Duda Salabert (PDT), Bruno Engler (PL), Rogério Correia (PT), Gabriel Azevedo (MDB), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Wanderson Rocha (PSTU) participaram de um debate na Rede Minas na noite desta terça-feira (3/9). Mauro Tramonte (Republicanos), Fuad Noman (PSD) e Carlos Viana (Podemos) não compareceram ao evento.

Na primeira interação, a candidata Indira Xavier (UP), após perguntar qual seria a proposta do deputado estadual Bruno Engler (PL) para a segurança das mulheres e crianças, acusou o adversário e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de defender estupradores devido ao projeto de lei encabeçado por parlamentares bolsonaristas que pode punir de forma mais dura mulheres que realizem abortos. Engler afirmou que o ex-presidente defendeu a castração química de estupradores e que defende uma guarda municipal armada e respondeu com "a esquerda defende vagabundo".

Os ataques continuaram entre outros postulantes ao cargo do Executivo municipal. Ao ser perguntada por Engler sobre não ter declarado nenhum bem, a candidata Duda Salabert afirmou, após esclarecer que houve um erro e que foi ratificada que ela teria um patrimônio de R$ 30 mil, que é "vergonhoso seu discurso anti povo". Posteriormente, o bolsonarista disse que não tem nada contra pobre.

03/09/2024 - 17:12 Rogério Correia promete a volta dos cobradores em reunião com rodoviários

03/09/2024 - 19:24 Evento de Engler com Bolsonaro em BH terá entrada por ordem de chegada

03/09/2024 - 20:40 Prefeito da Zona da Mata é denunciado por fraude em licitação de veículos Leia mais

Gabriel Azevedo foi outro que atacou adversários, porém mirou nos ausentes. Ele condenou a falta de Noman, Tramonte e Viana ao debate. "Que lamentável ver que um prefeito recusa-se a participar de um debate, e que dois apresentadores de televisão, agora fantasiados de deputado estadual e de senador, também não vieram. O prefeito fugiu, e é um fujão, porque ele não gosta de se explicar", afirmou.

Os embates também opuseram Rogério Correia (PT) e Wanderson Rocha (PSTU). O petista se ofendeu com acusações que insinuaram a desvalorização da educação. Ele prometeu construir duas escolar no terreno do Aeroporto Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte, e afirmou que foi um dos fundadores da CUT.