O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo Republicanos, Mauro Tramonte, visitou na manhã desta segunda-feira (30/9), o Hospital Risoleta Tolentino Neves, na Região Norte de Belo Horizonte. O postulante ao Executivo municipal estava acompanhado de seu apoiador e ex-prefeito da capital, Alexandre Kalil (PSD). Na ocasião, Tramonte afirmou que, se eleito, irá ampliar a estrutura do serviço hospitalar.

“Não adianta nada alguém falar ‘eu vou construir um hospital novo’, vai levantar quantos anos você vai levar para fazer isso? Quanto tempo você vai levar para conseguir uma equipe? Então, nós vamos estar quatro anos na prefeitura, não é 40 anos, mas o nosso negócio é muito perto do chão, ampliar o que já tem, fazer parceria com o que está feito e trazer muito mais condições aí para as pessoas poderem ser atendidas”, disse.

Tramonte apontou ainda uma falta de recursos a serem destinados ao Risoleta Neves que, segundo o candidato, atende cerca de 60% dos belo-horizontinos. “Eles precisam de ajuda, o que eles pedem é praticamente coisa irrisória, mas infelizmente hoje em dia não conseguem”, afirmou.



Kalil, que foi companheiro de chapa de Fuad Noman (PSD) no último pleito, avaliou positivamente o desempenho de Tramonte na reta final da campanha. “Eu acho que esse povo que precisa tá entendendo a linguagem do Mauro. A gente sente numa campanha, quem vai cuidar da gente, quem não vai cuidar da gente”, disse.