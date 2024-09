O candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo MDB, Gabriel Azevedo, e o candidato a vice, Paulo Brant (PSB), se reuniram com representantes do comércio na manhã desta segunda-feira (30/9), na sede da Fecomércio em BH. Na ocasião, a chapa propôs viabilizar a construção de mais moradias no Centro por meio da renovação do Plano Diretor e, consequentemente, impulsionar o comércio da região.





“A nossa ideia é atrair a construção civil, através de uma mudança robusta no próximo Plano Diretor. Afinal, o último foi um estrago na vida desta cidade. E eu estava lá no plenário, gritando, brigando e dizendo que ia ser ruim para Belo Horizonte. Perdemos aquela votação, que expulsou a construção civil para a região metropolitana. Porque a prefeitura obriga o recuo e obriga o pagamento de uma outorga a determinada altura. O empreendedor não vai fazer isso mais aqui. Vai fazer em Ibirité, Contagem, Betim, fazendo com que as pessoas morem lá e gastem duas horas para vir trabalhar”, disse.





O Plano Diretor é uma lei municipal que estabelece regras para a ocupação de cada região da cidade, e define diretrizes para serviços públicos. Durante a agenda com a Federação, Gabriel afirmou que, se eleito, a PBH concederá incentivo fiscal para o empreendedor que tiver uma obra autorizada na Região Central.

Como contrapartida, a chapa quer requalificar prédios que estão abandonados para transformá-lo em casa de passagem para as pessoas em situação de rua. E, segundo o plano de governo, a proposta é que estas pessoas passem por qualificação profissional para trabalharem na construção civil.