Ramagem com a mulher na sessão eleitoral e com o ex-presidente Bolsonaro

O candidato à Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem (PL) votou na manhã deste domingo (6), no Colégio Santa Mônica, no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Alexandre Ramagem chegou pouco antes da abertura dos portões. Ele estava ao lado da família, a esposa Rebeca e as duas filhas do casal, além do ex-presidente Jair Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro.



Em entrevista à imprensa, Ramagem expressou sua expectativa para um possível segundo turno contra o atual prefeito, Eduardo Paes.





“Trabalhamos muito, crescemos muito, chegamos aqui com uma grande força. Chegamos forte para no segundo turno virar a eleição”, declarou o candidato, demonstrando confiança em sua campanha.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Ramagem agora acompanha Jair Bolsonaro, que vota na Vila Militar, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio.