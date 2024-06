Minas Gerais tem uma nova deputada estadual. Na manhã desta terça-feira (11/6), Amanda Teixeira Dias (PL) tomou posse na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A nova cadeira surgiu após a ida de Alê Portela (PL) para a secretária de Desenvolvimento Social do governo Romeu Zema (Novo).

A articulação mostra uma aproximação do governador com o PL, liderado por Valdemar da Costa Neto, que inclusive esteve com Zema ontem (10/6). Os dois vêm articulando uma possível chapa para a Prefeitura de Belo Horizonte. A intenção é que a ex-secretária de Zema - hoje pré-candidata à PBH - Luisa Barreto (Novo) seja a vice de Bruno Engler (PL) na disputa.

Valdemar também estava presente na cerimônia de posse de Amanda, que foi conduzida pelo presidente da ALMG, deputado Tadeu Martins Leite (MDB).

Em discurso, a nova parlamentar afirmou representar os eleitores de direita cristãos. Ela ainda afirmou que pretende fortalecer a gestão do governador Romeu Zema (Novo) e atuar como oposição ao presidente Lula (PT).

Os três pilares da sua atuação, segundo Amanda Teixeira Dias disse em entrevista depois da posse, serão o combate às ideias de esquerda, os investimentos em saúde e a proteção da infância.





Filha do ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Marcelo Álvaro Antônio, e da vereadora por Belo Horizonte Janaina Cardoso, a jovem de 28 anos chega aos corredores da ALMG já acumulando milhares de seguidores e se intitulando influenciadora bolsonarista.

De fato, a ALMG nunca esteve tão repleta de jovens de direita. Amanda se junta ao grupo de Bruno Engler (PL-MG) - pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte -, do ex-PM Caporezzo (PL-MG), e de Chiara Biondini (PL-MG), filha de outro chefe bolsonarista, o deputado federal Eros Biondini (PL-MG).

Inclusive, o deputado estadual que é também pré-candidato a PBH, comemorou a posse da colega. No Instagram, Engler postou uma foto ao lado de Amanda. "Meninos de azul, meninas de rosa", brincou. "Bem-vinda a ALMG".