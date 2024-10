Candidato do PL, Coronel Sandro está eleito para comandar a prefeitura de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, pelos próximos quatro anos. Com 86,89% das urnas apuradas, Sandro tem 53,58% dos votos, contra 23,64% do segundo colocado, Léo Monteiro (PT).

No total, quatro candidatos disputaram o pleito: Coronel Sandro, Léo Monteiro, Natal (Mobiliza) e Renato do Samaritano (Republicanos).