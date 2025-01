Em cima da hora, Lula corre para exaltar feitos na BR-381

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou todo o primeiro ano de seu terceiro mandato no Palácio do Planalto sem pisar os pés em Minas Gerais, estado que o ajudou de forma decisiva a construir a vitória sobre Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

A primeira visita ocorreu em fevereiro de 2024 em evento realizado em Belo Horizonte para listar iniciativas do governo federal em solo mineiro. O principal destaque do evento em que o petista falou, ladeado por diversos ministros, foi o anúncio das novas medidas vindas de Brasília para a BR-381 entre BH e Governador Valadares, trecho conhecido como Rodovia da Morte.



Menos de um ano se passou desde então e o governo federal conseguiu feitos inéditos para o futuro da estrada que há décadas é uma dor de cabeça para os motoristas e os governantes. Em que pese a leniência com a iniciativa privada, o Ministério dos Transportes conseguiu ter sucesso no leilão de concessão da estrada após três pregões desertos. E o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) assumiu as intervenções no trecho mais próximo a BH, o ponto mais crítico da via pela necessidade de remoção de famílias às margens da pista.



Com todo o trâmite burocrático avançado, 2025 se apresenta como o momento de colher os louros, mas o governo quase perdeu a oportunidade. Hoje, com a presença do ministro dos Transportes Renan Filho (MDB-AL) e do presidente Lula, o contrato de concessão da BR-381 será assinado em cerimônia no Palácio do Planalto. O evento foi marcado sem antecedência, já que a ideia inicial seria de cumprir o rito de forma protocolar, com uma assinatura eletrônica.



O episódio mostra como, para onde quer que se olhe, é possível detectar no governo federal o desperdício de uma oportunidade de comemorar os próprios feitos. Se Lula acertou ao apostar na 381 como destaque para sua tardia visita a Minas, quase perde a chance de ganhar politicamente com os avanços obtidos para um problema geracional no segundo estado mais populoso do Brasil e determinante eleitoralmente.



O Planalto corre agora para viabilizar outra cerimônia, no início de fevereiro, para celebrar a assunção da rodovia. Com máquinas na pista, o cenário é ainda mais propício para capitalizar o início das obras. Segundo informado à coluna, o evento deve acontecer no dia 6, em Ipatinga e contará com autoridades do governo federal.



A BR-381, por décadas, pareceu um problema insolúvel para quem por ela transita ou mesmo para quem consome o noticiário em Minas Gerais. Começar a viabilizar a duplicação da estrada deveria ser uma óbvia oportunidade de autopromoção. Não destacar o tema, não apenas diminui a oportunidade para que outros atores tentem se apropriar do feito, como evita que se crie desconfiança atrelada pela falta de publicidade nas ações.



A definição sobre o evento de fevereiro deve acontecer ainda nesta semana. A rodovia deve ser ainda pauta em Brasília pela presença do “Pró-Vidas BR-381” na capital federal, convidados para o evento de assinatura do contrato com a 4UM Investimentos, vencedora do leilão de concessão. O grupo ativista pela duplicação da estrada será representado por prefeitos de cidades cortadas pela Rodovia da Morte, autoridades do comércio local e sindicatos de transportadoras. Juntos, eles presentearão Lula com um troféu ‘Trankilin de Ouro’, mascote do movimento.



Eis aí um ponto em que o atual governo pode olhar para seu antecessor e copiar algumas características de comunicação. Se Bolsonaro se vangloriou até mesmo pelo que pouco ou quase nada fez, como a transposição do Rio São Francisco e a implementação do Pix, Lula guarda seus feitos para canais de comunicação oficiais sem nenhuma audiência e se cala.







Viana recorda trabalho pela 381





O senador Carlos Viana (Podemos-MG) comemora a assinatura do contrato de concessão da BR-381. À coluna, o parlamentar citou o trabalho pelas melhorias da rodovia como um dos principais feitos de seu mandato, iniciado em 2019. O mineiro disse que o governo de Lula foi feliz em não começar um projeto de privatização do nada e ter aproveitado pontos do projeto costurado junto ao então presidente Jair Bolsonaro.







Ex-vereadores na Câmara





Marcos Crispim, do Democracia Cristã (DC), é mais um nome que terminou a eleição na lista de suplentes a ser nomeado para a nova administração da Câmara Municipal de BH. Ex-vereador da capital, ele não conseguiu se reeleger e foi nomeado ontem como assessor parlamentar no gabinete da correligionária Flávia Borja. “A expectativa é muito boa, pois estarei assessorando a minha amiga. Ambos somos moradores da Região Leste, e temos em comum o trabalho social, a luta em prol da família e princípios cristãos”, disse ELE à coluna. No gabinete presidencial de Juliano Lopes (Podemos) já foram nomeados os ex-parlamentares Wesley Moreira (Mobiliza) e Rubão (Podemos).







