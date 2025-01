Trump ‘pode falar o que quiser’, diz secretária-geral do Itamaraty

A secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, comentou nesta terça-feira (21/1) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “pode falar o que quiser” sobre o Brasil e a América Latina.

Ela afirmou, porém, que o Brasil avalia “cada passo” dado pelo republicano, e que vai atuar para fortalecer as convergências entre os dois países, e não as divergências.

“O presidente Trump pode falar o que ele quiser. Ele é presidente, eleito, dos Estados Unidos. E vamos analisar cada passo das decisões que forem tomadas pelo novo governo”, respondeu a embaixadora a jornalistas durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, após anúncio do embaixador André Corrêa do Lago como presidente da COP 30.

“Acredito que, como somos um povo que tem fé na vida, tudo vai dar certo sempre. Vamos trabalhar e apoiar não as nossas divergências, mas as nossas convergências, que são muitas”, disse ainda a diplomata. Maria Laura da Rocha está no comando do Itamaraty na ausência do chanceler Mauro Vieira, que está em viagem a trabalho no exterior.

‘Não precisamos deles’

Ontem (20), logo após tomar posse, o presidente Trump foi questionado sobre a relação que terá com o Brasil. “Ótima. Deve ser ótima. Eles (brasileiros) precisam da gente mais do que nós deles. Nós não precisamos deles. Todos precisam da gente”, respondeu o republicano.

