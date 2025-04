TCE suspende concessão das rodovias do vetor Norte da Grande BH

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O conselheiro Agostinho Patrus, do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG), suspendeu o edital de concessão das rodovias do vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte, MG-010, MG-424 e LMG-800, nesta sexta-feira (25/4). Segundo ele, os principais problemas do projeto são tarifas consideradas excessivas para a população e a “realização inadequada” das audiências públicas que deveriam ser base para a licitação.

Relator do processo protocolado pela oposição ao governador Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa, Patrus ainda considerou como ponto crítico a falta de equilíbrio entre a “atratividade econômica para investidores” e a “justiça tarifária” para os usuários. Em nota, o conselheiro destaca que os estudos priorizaram reduzir os custos para o Estado e aumentar a rentabilidade para o parceiro privado.

O projeto de concessão previa a instalação de 12 praças de pedágio em 124 km de rodovias, que saem de Belo Horizonte e vão até Sete Lagoas passando, inclusive, pelo Aeroporto Internacional de BH, em Confins. Segundo a nota do TCE, o Governo Zema “ignorou determinações anteriores do próprio Tribunal sobre o princípio da modicidade tarifária, que prevê tarifas justas e acessíveis”.

A documentação previa a instalação de pórticos em distâncias curtas entre si, com tarifas que variavam entre R$ 1,47 e R$ 5,7. Na MG-010, por exemplo, seriam quatro locais de cobrança dos motoristas que trafegam pela região, sendo que a menor distância estará entre o ponto instalado no KM 17,4 entre BH e Vespasiano (R$ 1,68), e o instalado entre Vespasiano e Lagoa Santa (R$ 2,96).

Em contrapartida, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra) esperava que a concessão atraísse R$ 5 bilhões de investimentos. O edital prevê a duplicação ou a construção de faixas adicionais em 44 km de estrada, 31 novos viadutos e pontes, a recuperação de mais 20 e a construção de 26 passarelas. O maior destaque fica com as grandes obras de engenharia: a construção de três estradas que vão retirar o trânsito pesado de Lagoa Santa, Matozinhos e Prudente de Morais e levar para novos contornos viários.



O Estado de Minas procurou o governo de Minas Gerais para uma manifestação sobre a decisão do TCE. Quando houver uma resposta, essa matéria será atualizada.