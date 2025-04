Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) vai publicar, neste sábado (26/4), um novo edital do projeto de concessão das rodovias do vetor Norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte - MG-010, MG-424 e LMG-800. A pasta ainda enviou ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) esclarecimentos sobre o edital.

As alterações ocorreram após pressão de deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), vereadores da região, e usuários das rodovias, que reclamaram principalmente da instalação de 12 praças de pedágio em 124 km de rodovia.

Após o presidente da ALMG, deputado Tadeu Martins Leite (MDB), pedir uma revisão no projeto, o governador Romeu Zema (Novo) pediu novos estudos e mudanças no texto. Com o novo edital, o cronograma do projeto será ampliado em mais 30 dias, transferindo o leilão, que inicialmente estava previsto para 13 de junho, para o dia 17 de julho.

O novo documento vai prever novas intervenções, além de descontos maiores para usuários frequentes. O desconto máximo de pedágio agora vai chegar até 61% na 30ª passagem do usuário, frente aos 50% previstos na versão original do projeto.

O projeto também vai isentar de cobrança os motoristas que passarem mais de uma vez pelo mesmo pórtico de cobrança, no mesmo dia e no mesmo sentido. Com a medida, o governo explica que um taxista que vai ao aeroporto internacional de Confins várias vezes ao dia, só pagará a tarifa da primeira vez que passar no mesma estrutura.