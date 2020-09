Escola mineira oferece residência gratuita a pianistas em 2021

Frederico Gandra*

"No curso, pretendo inspirar os alunos a achar sua própria voz e dar ferramentas para poderem continuar o trabalho por conta própria. Busco travar uma relação saudável entre as partituras e as obras, para que eles possam interpretar com liberdade e autoridade o texto" Cristian Budu, pianista





A Escola Saramenha Artes e Ofícios promove às 21h desta terça-feira (22) um concerto do pianista Cristian Budu para divulgar a abertura de inscrições ao programa de residência artística que a escola planeja realizar entre 19 de abril e 9 de maio de 2021.





Com masterclasses ministradas por Cristian Budu, o primeiro curso é destinado a 12 jovens pianistas – com vivência avançada no instrumento. Os selecionados receberão bolsa que compreende as despesas não apenas com os estudos, mas também com alimentação e alojamento nas instalações da escola, localizada em uma fazenda em Santo Amaro do Botafogo, a 10 quilômetros de Ouro Preto.





De acordo com o diretor da recém-criada instituição de ensino, Paulo Rogério Lage, a Saramenha vai oferecer não só a qualificação avançada de profissionais e pesquisadores, como também um trabalho de formação de iniciantes em diversas linguagens artísticas.

PAPEL Aos 32 anos,Cristian Budu foi convidado para dirigir a escola de piano da instituição. “Embora seja pianista de concertos, eu me identifico muito nessa área pedagógica. Acredito que um dos papéis mais importantes na música clássica é passar para a frente todos os conhecimentos que adquiri”, afirma o pianista paulista.





Paulo Roberto Lage deixou a cargo de Budu desenvolver a metodologia da primeira residência, baseada em atividades que estimulem a criatividade e o senso crítico auditivo, valorizando-o. “A ideia é alcançar a liberdade através de um trabalho muito profundo que não nega a importância da técnica, mas sempre buscando nela a expressão genuína de cada um. No curso, pretendo inspirar os alunos a achar sua própria voz e dar ferramentas para poderem continuar o trabalho por conta própria. Busco travar uma relação saudável entre as partituras e as obras, para que eles possam interpretar com liberdade e autoridade o texto”, explica Budu.

ADIAMENTO

A residência estava planejada para 2020, mas, devido à pandemia do novo coronavírus e diante das recomendações de isolamento social, a programação foi adiada para o primeiro semestre de 2021. Os organizadores esperam que crise sanitária esteja sob controle em abril e se comprometem com a adoção dos protocolos de segurança da Organização Mundial de Saúde.





“A educação e a cultura são áreas que garantem um futuro melhor e uma sociedade mais saudável. A gente investe agora para poder colher no futuro”, afirma Budu. No formato de residência artística, os bolsistas selecionados passarão por um período de "imersão", com aulas e masterclasses diárias.





“Isso vai fazer bastante diferença. A convivência e a troca de ideias, justamente nessa estrutura da escola, são muito enriquecedoras. Um ambiente como esse, a meu ver, é ideal, ainda mais para o músico. Essa comunicação e esse aprofundamento só podem ser feitos quando a gente está em imersão”, diz o pianista.





A programação tem eventos complementares, como palestras, saraus, passeios em meio à natureza, exercício de consciência corporal e oficinas. As inscrições para a residência ficarão abertas até 31 de janeiro. A lista de bolsistas aprovados será divulgada em 28 de fevereiro.





A live de hoje foi gravada previamente e será aberta, às 21h, com pronunciamento do diretor Paulo Roberto Lage. Em seguida, Cristian Budu interpreta um repertório de quatro músicas brasileiras e quatro peças clássicas estrangeiras, incluindo peças de Beethoven e Chopin, com duração de 50min.





“Busquei trazer um repertório mais leve, nada muito pesado, para quem estiver acompanhando conhecer um pouco da música clássica e da filosofia da escola”, diz.





