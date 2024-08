Alexandre Araújo e banda vão tocar no projeto Blues na Praça, neste sábado (3/8) à tarde. O instrumentista mineiro promete levar à Praça Alaska, no Sion, “uma formação que não se vê muito por aí” – ou seja, com três guitarras.



Além de Alexandre, subirão ao palco os guitarristas Paulo Fernando e Demian Dinelle, o contrabaixista Rodrigo Quintela e o baterista Fernando Costa.



Com seu “prog-blues”, Araújo aposta na liberdade do improviso, com toques progressivos, jazzísticos, roqueiros e orientais.



“Não é um blues progressivo, mas a forma progressiva de tocá-lo dentro da abertura que o ritmo permite”, explica Alexandre, destacando que o blues tradicional ganha roupagem diferenciada em seu show.



“É uma coisa muito linda, porque são três estilos de guitarra com três linguagens diferentes”, ressalta. “Às vezes, os três solam ao mesmo tempo. É uma coisa bem aberta, visceral. Sem fugir da métrica do blues, mas abrangendo também o universo do jazz, do rock, do progressivo e das brasilidades.”



O repertório terá composições do próprio Alexandre Araújo e releituras de clássicos dos bluesmen americanos B.B. King, Muddy Waters e Buddy Guy, entre outros.



“Serão duas horas de apresentação. Inclusive, vou convidar o pessoal da Blues Gerais para fazer uma participação. É uma banda antiga de BH, boa parte dela toca comigo”, adianta.



“Meu palco é sempre aberto para convidar alguém ou dar oportunidade a algum aluno que estiver em ponto de bala para entrar na vibe”, avisa Araújo. “É preciso abrir espaço, pois estamos precisando de uma nova geração de blues em BH”, defende.

Reconhecimento

O guitarrista e compositor destaca a importância do projeto BH Cult. “Ele vem trazendo o blues para as praças, o que está cativando cada vez mais o público mineiro. Ser convidado novamente é um reconhecimento legal, estou muito feliz. Com certeza, será um sábado maravilhoso, com muito blues rolando”, promete Alexandre Araújo.

Leia também: Bluesmen mineiros batalham por espaço na cena cultural de BH

O produtor cultural Amaury Sodré, criador do BH Cult – Blues na Praça, diz que o evento na praça do Sion completa dois anos este mês. “Para comemorar, faremos uma edição especial na Savassi em setembro”, informa.

“Sempre abrimos o Blues na Praça com uma banda conhecida, como a do Alexandre Araújo. Depois dele virá a Sunshine Woman, comandada pela vocalista Bárbara Rocha, que toca pela primeira vez no projeto. Teremos também os alunos da School of Rock, que farão apresentação de uma hora”, informa Sodré.

Além da música, o evento aposta na gastronomia de rua. Barracas oferecem pizzas, comidas indiana, japonesa, italiana e mineira, além de espetos, vinhos, drinques e cervejas artesanais.

“A pessoa chega, ouve boa música e come ótima comida. É um bom programa para as tardes de sábado”, garante Amaury Sodré. E avisa: “Haverá cadeiras para conforto do público.”

BLUES NA PRAÇA



Neste sábado (3/8), das 12h às 20h, na Praça Alaska, Sion. Entrada franca. Ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla. Informações em https://www.instagram.com/projetobhcult/

