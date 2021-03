No dia em que completaria 55 anos, Vander Lee tem faixa inédita lançada

Cantor e compositor mineiro Vander Lee morreu em 2016 (foto: Miguel Aun/DIVULGAÇÃO)

Nesta quarta-feira (3/3), quandocompletaria 55 anos, será lançada a faixa inédita "A vida não são flores", composta pelo artista mineiro, morto em 2016. O single, que estará disponível em todas as plataformas digitais, foi feito entre 2000/2001 e tem como base a voz e o violão de Vander Lee, com intervenções na gravação original. Éneias Xavier, produtor dos dois últimos álbuns do músico, assina o arranjo de cordas e gravou piano elétrico e teclados; Felipe Fantoni fez o baixo e programações; Richard Neves, meletron e teclado; e Helton Lima, bateria.“A vida não são flores” é acompanhada de um lyric vídeo, criação e animação de Guili Seara, a partir de manuscrito original da letra, fotos, colagens e imagens de arquivo.Um tributo com 12 canções de Vander Lee, interpretadas por Chico César, Maurício Tizumba, Paulinho Moska e Zeca Baleiro, também está sendo produzido, além de mais dois projetos: um que envolve a filha do artista, Laura Catarina, e um concerto da Orquestra Ouro Preto interpretando a obra de Vander Lee, com direção do maestro Rodrigo Toffolo.