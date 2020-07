Tizumba homenageia Vander Lee em live

(foto: Belisario Tonsich/DIVULGAÇÃO)

O cantor e multi-instrumentista Maurício Tizumba (foto) se apresenta nesta quarta-feira (22), às 20h, no projeto Praça Sete Instrumental Live, realizado pelo Cine Theatro Brasil Vallourec. A transmissão ao vivo ocorre no canal do centro cultural no YouTube (youtube.com/CineTheatroBrasilVallourec). No repertório, Tizumba presta homenagem ao amigo e parceiro musical de décadas, o cantor e compositor Vander Lee, falecido em 2016. Os dois artistas dividiram palcos e projetos e despontaram como grandes nomes da música negra em Minas. Após a morte do amigo, Tizumba se uniu a Zeca Baleiro e Chico César para lançar o trabalho Vander Lee 20 anos. Para o show desta noite, que encerra a primeira temporada do projeto, o multi-instrumentista escolheu as canções que marcaram a carreira de Vander Lee.





(foto: Mônica Giacomini/DIVULGAÇÃO)



ZÉ GERALDO





O mineiro Zé Geraldo (foto) comanda o show Canções e prosa nesta quarta-feira (22), às 19h, na série Música #EmCasaComSesc, com transmissão no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo. Com mais de 30 anos de carreira e 15 discos lançados, o cantor apresenta sucessos do seu repertório, como Milho aos pombos, Senhorita e Galho seco, além de músicas de parceiros que foram consagradas em sua voz e violão, entre elas, Cidadão (Lúcio Barbosa) e Aprendendo a viver (Renato Teixeira).



(foto: Paulo Lacerda/divulgação)



NESTOR LOMBIDA





O maestro e pianista cubano Nestor Lombida (foto) é o convidado da Orquestra Sesiminas Musicoop para a live Dando corda, que será transmitida nesta quarta-feira (22), às 21h30, pelo Instagram da orquestra. Radicado em Belo Horizonte há 29 anos, o tecladista, arranjador e regente formado pela Universidade de Havana, onde atuou como professor, fala sobre "A influência africana na música pelo mundo" em bate-papo descontraído com o maestro Felipe Magalhães. “Temos as mesmas raízes africanas e um comportamento quase similar na hora da festa, do encontro, do carnaval”, declarou o cubano, apaixonado pelo pão de queijo mineiro.









KATIA CANTON E SUSANA VENTURA





O Flipoços – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas anuncia a abertura de sua terceira temporada nesta quarta-feira (22), que se estende até 16 de setembro, sempre às 19h, no Facebook @flipocos e no canal YouTube (feira-flipocos) do festival. A programação vai se iniciar com a escritora, artista, professora e curadora de arte Katia Canton, que atualmente reside em Lisboa e é a diretora artística do Museu Internacional da Mulher. Conversa com ela a escritora de obras infantis e amiga Susana Ventura. A prosa vai girar em torno de arte, curadoria e literatura adulra e infantil. Informações e programação completa: www.flipocos.com.









RODRIGO SHA





Rodrigo Sha é o convidado desta quarta (22) da live da União Brasileira de Compositores, que promove a campanha Juntos pela Música. Cantor, compositor, arranjador, produtor e multi-instrumentista, Sha tem 23 anos de carreira e já tocou com nomes como Bebel Gilberto, Leo Jaime, Ritchie, Blitz, Kid Abelha e Seu Jorge. Com o BossaCucaNova, unindo bossa nova com bases eletrônicas, rodou o mundo, ao lado de Roberto Menescal. O bate-papo, às 16h, será comandado pelo músico e escritor Manno Góes no www.instagram.com/ubcmusica/.