BH: ativistas protestam por advogada negra com turbante barrada em juizado

"Tira a mão do meu turbante", entoaram mulheres pretas, em sua maioria advogadas, em protesto realizado no Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, na Região Noroeste da capital mineira, nesta quarta-feira (7/5).

A ação foi organizada em apoio à advogada Rita Galvão, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Minas Gerais. A profissional teve entrada barrada no juizado nessa terça (6/5) por estar usando um turbante, mas depois de se recusar a tirar, conseguiu ter acesso à audiência.

A advogada conta que estava atendendo a uma cliente e tinha uma audiência no juizado. Quando foi passar pelo detector de metais na portaria da unidade, uma segurança a abordou dizendo que não poderia entrar e permanecer no local de turbante.

“Eu prontamente disse que não iria tirar o turbante, que eu estava ali no exercício da minha profissão, e aquilo não poderia estar acontecendo", disse a advogada em vídeo publicado nas redes sociais.

Rita Galvão afirmou que conseguiu participar da audiência, mas notou uma movimentação do lado de fora para que ela fosse retirada do local.

A advogada explicou que alegaram que o turbante se equipararia a um boné ou capacete, acessórios que poderiam atrapalhar na identificação de uma pessoa. "Mas meu turbante, da forma que ele estava, e da forma que está aqui hoje, não interfere em nada na minha identificação, no meu reconhecimento facial. Isso envolve muito mais uma questão que dá margem a interpretação desse racismo estrutural que a gente vive, do que para a própria proteção", afirmou.

Rita Galvão ressaltou que, na hora, se sentiu enfraquecida, mas que com o apoio que recebeu, reconheceu a importância de não ter se calado.

A advogada contou ao Estado de Minas que havia cortado e pintado o cabelo de azul recentemente, e o turbante foi uma forma de tentar se preservar. "Eu coloco o turbante para me blindar do racismo, e ainda assim não foi o suficiente. Posso estar de cabelo azul, de dreads, de amarelo, vermelho... Vou continuar chegando nos espaços sendo uma mulher negra com uma carteira da OAB", disse.

Posicionamento

Nessa terça-feira, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais emitiu uma nota pedindo desculpas públicas pelo ocorrido e se comprometeu a trabalhar ainda mais para reforçar a importância de ações educacionais que ao público interno do tribunal. “O Tribunal de Justiça já instaurou procedimento para a apuração rigorosa dos fatos e ressalta que orienta suas equipes acerca do respeito às diversidades", afirmou em nota.

Gustavo Chalfun, presidente da OAB de Minas Gerais, também se manifestou nas redes sociais e repudiou o ocorrido. Isso não é um erro isolado. É sintoma de um sistema que continua violentando trajetórias, histórias e símbolos de pertencimento com desculpas técnicas e aparatos burocráticos. (...) Exigimos respeito. Porque o que aconteceu com a dra. Rita é um ataque a todos que lutam por um país mais justo. E nós não vamos permitir que se repita."

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata