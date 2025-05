Vídeo: jacaré é capturado em tanque de água em empresa de bioenergia em MG

Um jacaré foi capturado em um tanque de água em uma empresa privada do ramo de bioenergia no Bairro Recanto, em Ituiutaba, no Pontal do Triângulo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBMMG) atendeu à ocorrência na manhã desta quinta-feira (22/5).

Conforme a corporação, o animal tem cerca de 1,5 m de comprimento e estava em um tanque de contenção de aproximadamente 1 metro de profundidade.

“O animal apresentava sinais de estresse, mas não possuía ferimentos visíveis. A área foi isolada para garantir a segurança. O réptil foi capturado com sucesso e ileso, sem que houvesse a necessidade de sedação”, disse o Corpo de Bombeiros em comunicado.

O jacaré foi solto em área de mata segura, em uma região onde havia outros da espécie, finalizou a corporação, que não especificou se foi apurado como o animal acabou dentro do tanque.

A espécie capturada hoje é conhecida como jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) e, geralmente, tem cerca de dois metros, mas seu comprimento pode chegar a 3,5 metros.

O ciclo de vida costuma ultrapassar os 70 anos de idade. Presente em países da América do Sul como Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Brasil, o jacaré-de-papo-amarelo ocorre naturalmente nas bacias do São Francisco e Paraná, conforme informações da Embrapa.