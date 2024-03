Cervejaria do Funil representa os sabores do Sul de Minas pelo país

O que começou como uma oportunidade de negócio, se tornou um projeto grandioso e nacionalmente conhecido. Em fevereiro de 2016, a Cervejaria do Funil foi inaugurada em Lavras, no Sul de Minas, após o engenheiro agrônomo, Lamartini Martins, passar um ano na cidade de Vassouras, se preparando para o mercado de cervejas. Em julho de 2017, as cervejas começaram a ser produzidas e distribuídas.

Hoje, produzindo cerca de 280 mil litros de cervejas e chopps por mês, a Cervejaria do Funil se tornou referência não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. No início de março, a cervejaria conquistou três medalhas no 12º Concurso Brasileiro de Cervejas (CBC), realizado em Blumenau (SC).



Neste ano, eles conquistaram a medalha de ouro no estilo Black e duas medalhas de prata nos estilos Imperial Stout e IPA Classic English - Style Pale Ale.



A primeira é saborizada com um malte leve, nibs de cacau e café. Com uma porcentagem de 4,8% de álcool, a cerveja Black é leve e tem um fundo adocicado. Já a IPA é caracterizada por ser uma cerveja muito aromatizada, com notas cítricas e um amargor leve, apesar dos 5,6% de álcool. A Imperial Stout é uma cerveja com notas de caramelo e chocolate, que, para atingir seu estado ideal, passa sete meses em maturação a -0,7ºC.

Paixão pelo trabalho

Essa é a terceira edição que a cervejaria traz a medalha para Minas. Em 2021, a Funil ganhou duas medalhas de ouro nos estilos Pilsen e Black e, em 2023, uma medalha de Prata no estilo Black. Para o engenheiro químico e cervejeiro da Funil, Samuel Francisco, o diferencial da cervejaria é a paixão que eles têm por produzir.



“Para se destacar, primeiramente é preciso respeitar o estilo da cerveja proposta, oferecer um produto com as características pré-esperadas pelos nossos clientes. Mas a Funil tem uma missão maior, temos um comprometimento com a qualidade da cerveja. Ela é feita com amor. Quando a gente gosta do que a gente faz e faz com cuidado, não tem como produzir um produto que não seja admirado e realmente gostoso”, destaca.



“Nós prezamos muito pela repetibilidade: usar os mesmos ingredientes, ter o mesmo sabor e aroma. Se o nosso cliente beber uma cerveja hoje e depois daqui um mês, ela vai ter o mesmo gosto. Além disso, nós produzimos cervejas que têm drink hability, ou seja, cervejas que as pessoas podem beber o dia inteiro, independentemente do volume de álcool”, completa Lamartini.



Depois de se destacar no CBC e ser credenciada como a melhor cervejaria de Minas Gerais, a Cervejaria Funil está buscando usar, cada vez mais, os produtos locais, como os lúpulos, e outras, matérias primas, de produtores do Sul de Minas e outras matérias-primas de qualidade, otimização dos nossos processos e rigor nos parâmetros de qualidade mantendo a repetibilidade do sabor e aroma das cervejas do Funil.



“Estamos em busca de criar o terruá do Sul de Minas. Queremos produtos que se identifiquem com a região, que possuam aromas diferenciados, particularidades. Procuramos ser referência de identificação territorial não só em Minas, mas em todo o país”, revela Lamartini.

