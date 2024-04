O foco do festival é a tradição gastronômica ao redor da brasa, trazendo métodos e técnicas tradicionais, modernas e multiculturais do mundo do churrasco

Vinte e sete chefs de renome nacional se reúnem em Tiradentes na terceira edição do Caminhos de Fogo, festival de churrasco que vem ganhando admiradores entre chefs e público a cada edição. Neste ano, o encontro já tem data marcada: dia 4 de maio, no Santíssimo Resort, localizado no Centro Histórico da cidade mineira. Com uma vista de tirar o fôlego para a serra de São José, o local é uma das hospedagens mais luxuosas e requisitadas de Tiradentes.

O foco do festival é a tradição gastronômica ao redor da brasa, trazendo métodos e técnicas tradicionais, modernas e multiculturais do mundo do churrasco. Nesta edição, estarão presentes chefs renomados, como Jimmy Ogro, Helvécio Maciel, Paula Labaki, Felipe Rameh, Marcelo Bolinha e Mário Portella, entre muitos outros especialistas em explorar com a potencialidade de sabores das carnes.

“Além de fomentar o turismo por meio da gastronomia, o festival busca trazer essa riqueza da tradição do churrasco, que está pulverizada no Brasil, para Tiradentes, uma cidade que recebe muito bem as pessoas. O evento parte desse lugar lúdico da descoberta, inovação, experimentação. São caminhos que se abrem a partir do pilar principal que é a transformação através do fogo”, comenta Guilherme Macedo, organizador do evento.

A escolha do local não foi isolada. O objetivo é entregar um serviço impecável, no nível da alta gastronomia presente. Por isso, o Caminhos de Fogo trabalha com capacidade limitada de pessoas, premissa que pretende manter em todas as edições. Com três atrações musicais diversas, que incluem o Folk, o Blues e o Country Rock, espaço kids e 28 estações gastronômicas, o festival busca oferecer conforto e tranquilidade.

“A intenção é ampliar o repertório gastronômico das pessoas, com um serviço excelente, pratos de alto nível e cerveja boa e gelada, uma boa experimentação. Acho que nosso público é o bon vivant, que sabe aproveitar bem os prazeres da vida”, comenta Guilherme.

Os preparos serão compostos por proteína, além dos acompanhamentos escolhidos pelo chef. Serão oferecidos cortes bovinos, suínos, ovinos e peixes exóticos e a famosa sobremesa carro chefe do Tragaluz, a goiabada cremosa.

O Caminhos de Fogo é um festival recente, que começou a ser desenhado em 2019, mas só teve sua primeira edição em 2022, devido à pandemia. Apesar de poucos anos, já chama atenção pela satisfação do público. Em 2023, recebeu pessoas de 150 municípios diferentes.

Participam desta edição os chefs: Jimmy Ogro, Marcelo Bolinha, Felipe Rameh, Helvecio Maciel, Mário Portella, Júlia Carvalho, Tadeu do Rango, Bruno Salomão, Paula Labaki, Panhoca, Rodrigo Tenente, Marcos Levi, Ligia Karazawa, Fih Fernandes, Santi Roig, Rafael Soares, Flavio Xapuri, Priscila Deus, Adriano Geleia, Carol Armenio, Marina Lopes, Tallita Machado, Adriano Pedro, Rodolfo Mayer, Cristovão Laruça, Rafael Pires e Thiago Bitelo.

Destaques da edição

Celebridade da gastronomia, o carioca Jimmy Ogro trabalha com sua proteína preferida em uma aula- show, em que desossa um suíno e assa todas as partes. Jimmy, além de chef proprietário do restaurante BistrOgro e da hamburgueria Ogro Steaks, é repórter do Mais Você da TV Globo e figurinha carimbada em diversos programas gastronômicos da televisão.

O festival conta com representantes de vários estados, levando a diversidade da cozinha brasileira de frente ao fogo. Diretamente de Juiz de Fora para Tiradentes, Marina Lopes traz a técnica que a fez se destacar com os prestigiados restaurantes Milos e o Lalalá Mini Bar, inspirados em suas viagens pelo mundo.

O chef mato-grossense Helvécio Maciel, especialista em pescados, carnes vermelhas e exóticas de caça, ficou consagrado como uma das principais atrações do festival, com seu varal de peixes, e estará mais uma vez nesta edição.

Especializado em American Barbecue, Bitelo, do Rio de Janeiro, apresenta um brisket defumado, com inspiração mexicana. O prato ainda vem com delicioso creme de milho com queijo mussarela, salsa de coentro e picles de pimenta jalapenho e limão.

O português que há mais de 18 anos assumiu Minas Gerais como casa, Cristóvão Laruça, leva ao festival as técnicas que utiliza no seu renomado restaurante de brasa, Turi, em Belo Horizonte. O chef, que ainda comanda o Caravela, traz peças de short rib levemente defumadas. O acompanhamento não é menos marcante: um caramelo de cogumelos com folhas de mostarda braseadas.

Reconhecido entre a cultura do churrasco e exemplo máximo da representatividade do assado gaúcho, Marcelo Bolinha vai apresentar sua arte de fogo de chão com o cupim campeiro espetado. Marcos Livi, outro gaúcho, prepara costelas bovinas de tirar o fôlego. O chef está à frente de casas icônicas, como o Parador Hampel, em São Chico (RS).

A gastronomia de Tiradentes também estará representada. Rodolfo Mayer, do Angatu e Angatu e Angabar, retorna ao festival para desta vez apresentar um arroz de pato preparado todo no fogo. O mineiro Rafael Pires, à frente do MIA Gastronomia, prepara uma porchetta no varal, servida com feijão branco montado na manteiga.

Quem também é anfitrião e recebe o festival em Tiradentes é Felipe Rameh. O chef trabalhou em restaurantes estrelados, como o D.O.M., de Alex Atala (SP), e o Le Chalet, de La Forêt (Bélgica). Atualmente, apresenta a série “Coisas Daqui”, da Globo Minas. Para esta edição, o chef vai mostrar o picolé mineiro de rack suíno.

