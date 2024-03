Entre as belezas e talentos que as montanhas de Minas Gerais guardam, a culinária do estado definitivamente é uma das melhores e mais conhecidas. É com isso em mente que a Secretaria estadual de Cultura e Turismo (Secult) lançou nesta terça-feira (12/3) o projeto “Ano da Cozinha Mineira - Clássica e Contemporânea”, que tem como objetivo celebrar os sabores e saberes que ajudaram a consolidar a cultura e identidade de cada região. O lançamento aconteceu durante o 6º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais realizado no Palácio das Artes, no Centro de BH.

O programa é derivado da iniciativa Minas para o Mundo 2024, realização da Secult que consiste em um conjunto de iniciativas para fomentar o turismo no estado de fortalecer globalmente Minas Gerais como destino. Para fomentar a vinda dos visitantes, o Ano da Cozinha Mineira vai realizar uma série de ações voltadas para a promoção da diversidade da cozinha do estado. “O programa busca valorizar a culinária, que é importante para o crescimento do turismo e para nossa cultura, sendo hoje patrimônio imaterial do nosso estado. A atuação é em três eixos: promoção, capacitação e estruturação.”, afirma o subsecretário de Turismo de Minas Gerais, Sérgio de Paula.

Entre as ações, estão a presença cada vez maior de chefs e produtores mineiros em grandes eventos e nacionais internacionais levados pela Secult e a realização de cursos, encontros e seminários nos municípios mineiros. “Teremos, por exemplo, algumas capacitações para primeiro emprego como garçom, recepcionista, bartender, que também tem a ver com cozinha mineira e é uma demanda muito grande. A proposta é que aconteça durante todo o ano de 2024.”, explica o subsecretário.

Segundo o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira, o programa tem como proposta também a realização de 400 festivais de gastronomia em toda Minas Gerais. “Tudo isso é uma preparação para o evento que vai acontecer no início de dezembro que é a convenção do Patrimônio Imaterial da Unesco onde o queijo minas está listado para ser declarado Patrimônio Histórico. Então declarar este o ano da cozinha mineira significa falar sobre a cultura alimentar mineira, reforçando também Minas Gerais como o melhor destino gastronômico do país”, pontua o secretário.

De acordo com o chefe da pasta, a promoção da culinária também é uma forma de fomentar a agricultura familiar, responsável por 80% de tudo que se produz no estado e um dos principais expoentes dos produtos chamados de mineiridades, como o queijo e o café.

“Esse projeto representa um esforço coletivo que será feito ao longo do ano para fortalecer ainda mais esse que é um grande elemento de atração de turistas: a cozinha mineira”, finaliza o secretário.

Os recursos para a promoção dos eventos voltados para o Ano da Cozinha Mineira são obtidos de diversas fontes como leis de incentivo à cultura e apoio de parceiros.

Anúncio foi feito em evento

O 6º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais foi o palco onde o lançamento ocorreu. Com 3.800 inscrições, o evento foi iniciado nesta terça-feira (12/3) e será encerrado na quarta (13/3). A programação conta com diversas palestras, rodas de conversa e seminários.

De acordo com Deidiane Ribeiro, professora e responsável pelas pastas de secretaria de educação e cultura do município de Eugenópolis, na Zona da Mata, esse tipo de evento é importante para a troca de saberes. “Esse leque de informações abre a nossa visão para implantar nos municípios pequenos, assim como é Eugenópolis, toda essa riqueza em relação a promoção da cultura e culinária. Estar aqui é renovar as energias e as ideias para trabalhar no nosso município aquilo de melhor que temos lá”, afirma.

As inscrições para o encontro foram encerradas. As atividades acontecem no Palácio das Artes e em outros equipamentos culturais de BH, com visitas técnicas em mais de 20 espaços do Circuito Liberdade e atendimento ao público de órgãos como o Arquivo Público Mineiro, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG) e a Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Além disso, haverá exposição e comercialização de produtos típicos da cozinha e da cultura mineira.



O 6º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais é realizado pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com o Sebrae Minas, a Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (Fecitur), a Rede Estadual de Gestores de Cultura e Turismo e Associação Mineira de Municípios (AMM). Participam da programação gestores de todo o estado, reunidos para debater estratégias e trocar experiências bem-sucedidas nos municípios.

