Sucesso no TikTok, com mais de 198 milhões de views, o crookie, mistura de croissant e cookie, conquistou o coração dos apaixonados por doces ao redor do mundo e agora pode ser degustado a qualquer dia em Belo Horizonte e cidades do interior de Minas Gerais. A rede American Cookies trouxe a invenção para as suas lojas mineiras (BH, Nova Lima, Uberlândia e Ipatinga) e promete: ela veio para ficar e não vai mais sair do cardápio.

A proposta do crookie é bem simples: um croissant com massa de cookie no recheio e por cima. Criada pelo francês Stéphane Louvard, em Paris, a combinação atrai curiosos de todos os cantos do mundo desde 2022.

De acordo com Louvard, a ideia surgiu depois que ele assou um lote particularmente bonito de croissants: "Pensei comigo mesmo... quer saber? Vamos nos divertir." Ele partiu os croissants ao meio e os recheou com massa de biscoito e com gotas de chocolate, assando-os apenas o suficiente para que o biscoito endurecesse. O resultado deu muito certo, cativando o paladar dos curiosos que experimentaram a mistura.





Com isso em mente, no início do mês de junho, a American Cookies adicionou o crookie definitivamente ao cardápio em parceria com a padaria artesanal Line Bakery, de Brasília, conhecida pelas fornadas de croissants e pães de fermentação natural.

A novidade da marca chega às terras mineiras em duas versões de 190g: o Crookie Nutella (croissant recheado com massa de cookie clássico ao leite e Nutella) e o Crookie Red Velvet Ninho (croissant recheado com massa de cookie red velvet e brigadeiro de leite Ninho).





Croissant recheado com massa de cookie clássico ao leite e Nutella American Cookies/Reprodução

Cookie em várias versões

Francielle Faria, sócia-fundadora da American Cookies, conta como surgiu a ideia de reproduzir o doce: “Nosso objetivo é transformar o cookie em uma paixão nacional. E, para que isso se torne realidade, estamos sempre de olho em tudo que acontece de novidade no Brasil e no mundo nesse cenário. Quando ficamos sabendo de uma receita inovadora com a massa do cookie, corremos para a cozinha da nossa fábrica, em Brasília, para começar os testes. Como não trabalhamos com croissant aqui na rede, convidamos o chef Ricardo Arriel para nos ajudar nessa tarefa”.

O chef está animado com o lançamento e tem certeza de o crookie vai pegar. “Tenho certeza de que será um lançamento incrível e com sucesso imediato, porque é um casamento perfeito, a fusão de dois produtos incríveis, e o produto final ficou maravilhoso. Tenho a certeza de que este será um item presente e em destaque em nossas lojas, com demanda crescente, inclusive de novos sabores. O mercado brasileiro está cada vez mais aberto a novas experiências gastronômicas e inovação. Será um produto que veio para ficar”, complementa.

Padaria de BH se antecipou





A invenção também foi vista na Albertina Pães no início deste ano, padaria que apresenta uma novidade toda semana, já que tem uma rotatividade entre os itens do cardápio, garantindo sempre uma degustação inédita por lá.

Na rede American Cookies, o produto está disponível nas quatro unidades espalhadas por Minas Gerais. Além de retirar em uma das lojas, é possível fazer o pedido via delivery, pelo aplicativo iFood.

Onde comprar



Belo Horizonte

Avenida do Contorno, 10424, loja 12 - Barro Preto

Horário de Funcionamento: de segunda à sábado, das 11h às 22h30 / domingo, das 11h às 22h

Apenas delivery

Nova Lima

Rua Ministro Orizombo Nonato, 215, loja 12 - Nova Lima

Horário de Funcionamento: todos os dias, das 10h às 22h

Loja física + delivery

Uberlândia

Avenida Anselmo Alves dos Santos, 1111 – Shopping Pátio Sabiá

Horário de Funcionamento: Todos os dias, das 11h às 22h30

Loja física + delivery

Ipatinga

Avenida Pedro Linhares Gomes, 3900 – quiosque 139 –Shopping Vale do Aço

Horário de funcionamento: de segunda à sábado, das 10h às 22h / domingo das 13h às 18h

Quiosque + delivery

Para mais informações, acesse @americancookiesbrasil

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino